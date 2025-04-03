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  4. Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlarda yeni detay ortaya çıktı! Fenerbahçeliler bile tepki gösterdi...

Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlarda yeni detay ortaya çıktı! Fenerbahçeliler bile tepki gösterdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.04.2025 16:42
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Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından yaşanan Jose Mourinho-Okan Buruk olayında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Mourinho'nun Okan Buruk'un burnuna müdahalesi sonrası İrfan Can Kahveci'nin Okan Buruk'a hak verdiği ve kısa bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlarda yeni detay ortaya çıktı! Fenerbahçeliler bile tepki gösterdi...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı hamle dünya gündemine de oturmuştu. Birçok haber kanalı bu olayı paylaşırken, görüntülerde yeni detaylar ortaya çıktı.

İRFAN CAN KAHVECİ OKAN BURUK'A SAHİP ÇIKTI

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Jose Mourinho'nun müdahalesi sonrası yerde kalan Okan Buruk'a ilk yardımı İrfan Can Kahveci'nin yaptığı görüldü. Mourinho'nun yaptığı harekete öğrencisi İrfan Can Kahveci'nin de şaşırdığı görülürken, yere düşen Okan Buruk'a İrfan Can Kahveci yardım etti.

KISA BİR KONUŞMA YAPTI

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İrfan Can Kahveci'nin Mourinho'nun yanında olmayı reddedip Okan Buruk'a yardım ettiği görülürken, tecrübeli çalıştırıcıyla da ufak bir konuşma yaptığı öğrenildi. Yaşanan olaydan dolayı Okan Buruk'a sahip çıkan İrfan Can, Galatasaraylı taraftarlar tarafından da alkışla karşılandı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Mourinho'nun bu hareketine tepki gösterdi.

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