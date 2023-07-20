ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANI 2023! YKS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

Çukurova Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları sonrası internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklandı. YKS tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Çukurova Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
Çukurova Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tıp(6 Yıllık)
|SAY
|2022
|255 + 7
|10763
|511.45603
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Diş Hekimliği(5 Yıllık)
|SAY
|2022
|100 + 3
|30100
|482.09529
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tıp(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|1
|33495
|477.76997
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|43123
|465.88332
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|1
|44818
|463.79875
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|46476
|461.73729
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|56556
|450.03186
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40 + 1
|64092
|441.64703
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|75 + 2
|68930
|436.34885
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|90 + 3
|15867
|424.68364
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Hukuk(4 Yıllık)
|EA
|2022
|190 + 5
|27255
|420.21523
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|92493
|412.51576
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|17776
|406.18406
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|45 + 2
|25867
|396.50158
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|117428
|390.27018
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|160 + 4
|121769
|386.7254
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2022
|50 + 2
|83385
|386.54774
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|122463
|386.17329
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Psikoloji(4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|87656
|384.48937
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|126178
|383.1781
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|115860
|371.97179
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50 + 2
|65998
|368.38929
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|168215
|354.49498
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|90 + 3
|174452
|350.86063
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|50 + 2
|43153
|347.71833
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|126401
|344.96831
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Ebelik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|190336
|342.15352
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|40 + 1
|213181
|339.16748
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İşletme(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|50 + 2
|222294
|336.73917
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İlahiyat(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|145 + 4
|160396
|335.4764
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|223378
|326.40512
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Matematik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|226220
|325.15955
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|218248
|322.46558
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|309718
|317.1576
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|40 + 1
|56084
|315.62576
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İktisat(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|50 + 2
|322410
|314.72568
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bitki Koruma(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|253156
|314.13606
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|261546
|311.0324
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|65 + 2
|279039
|304.85697
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İletişim Bilimleri(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|326827
|303.94128
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20 + 1
|282536
|303.63987
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|282868
|303.51726
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2022
|100 + 3
|390770
|302.94256
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İlahiyat(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|125 + 4
|344420
|301.34843
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|292205
|300.44272
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|355166
|299.83074
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Maliye(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|428617
|297.24015
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Kimya(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20 + 1
|304198
|296.63093
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Grafik(4 Yıllık)
|EA
|2022
|40 + 1
|451256
|293.96693
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği(4 Yıllık)
|EA
|2022
|50 + 2
|471504
|291.21229
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2022
|45 + 2
|471623
|291.19761
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|332196
|288.42119
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2022
|100 + 3
|526479
|284.23766
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İstatistik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|30 + 1
|360591
|280.81777
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Biyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|361537
|280.58271
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Fizik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20 + 1
|371807
|278.07234
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İşletme(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|581101
|277.85896
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tarla Bitkileri(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|383874
|275.20455
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Maliye(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|653936
|270.10753
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|15
|582583
|269.36391
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|30 + 1
|429250
|265.5714
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Ekonometri(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|708203
|264.81907
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Arkeoloji(4 Yıllık)
|EA
|2022
|50 + 2
|748853
|261.03721
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|30 + 1
|468165
|258.38159
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|471116
|257.86103
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Ekonometri(4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|800120
|256.48168
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İlahiyat(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|15
|780446
|253.4145
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İstatistik(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|2
|507276
|252.06344
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2022
|40 + 1
|883126
|249.56755
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20 + 1
|544083
|246.80066
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Zootekni(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40 + 1
|575499
|242.69651
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İç Mimarlık(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|1
|604813
|239.19039
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|2
|99200
|223.14858
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20
|-
|-
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60
|-
|-
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Felsefe Grubu Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2022
|20
|-
|-
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|30
|-
|-
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20
|-
|-
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Maden Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20
|-
|-
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|-
|-
|-
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tarla Bitkileri(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|-
|-
|-
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20
|-
|-
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50
|-
|-
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Anestezi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|315037
|365.55899
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|332930
|361.74772
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Anestezi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|393402
|350.25372
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|424623
|344.97123
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|501565
|333.39809
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Fizyoterapi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|502277
|333.30172
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|506050
|332.76821
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|509247
|332.32562
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|526933
|329.90536
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|539256
|328.28112
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|552811
|326.53008
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|592296
|321.65656
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|657841
|314.24689
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|696534
|310.1121
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|773887
|302.50596
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|785940
|301.38518
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|815562
|298.62821
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|816410
|298.55424
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|819837
|298.24183
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|822989
|297.94834
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|850198
|295.50701
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|869049
|293.88055
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|889415
|292.12285
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Makine(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|927249
|288.97429
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|937295
|288.1549
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|969365
|285.57337
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|983374
|284.47508
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|990587
|283.91967
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1000491
|283.16715
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Moda Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1036991
|280.38578
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1052439
|279.23039
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1082291
|277.04476
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1087978
|276.63564
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1091644
|276.37123
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1097885
|275.92995
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1127245
|273.8455
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1129820
|273.66183
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1143806
|272.69584
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1158369
|271.68718
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1200108
|268.87539
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Harita ve Kadastro(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1207748
|268.3637
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1208075
|268.34038
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1214429
|267.93149
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Makine(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1217113
|267.753
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1238820
|266.3273
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1258763
|265.03175
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1306264
|262.03063
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Emlak Yönetimi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1330718
|260.53676
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1344829
|259.67074
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Moda Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1352328
|259.22178
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1381179
|257.49047
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1400901
|256.3314
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Su Altı Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1402077
|256.2638
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1412887
|255.64113
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1414448
|255.55111
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1417686
|255.36037
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1462864
|252.76746
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1514080
|249.92813
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1569639
|246.93896
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bahçe Tarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1578556
|246.47823
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Makine(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1596977
|245.50318
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1643459
|243.12188
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tarım Makineleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1688585
|240.83819
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Dış Ticaret(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1699729
|240.28406
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Madencilik Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1700794
|240.2331
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1726552
|238.97908
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1727206
|238.94854
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1728529
|238.88205
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Organik Tarım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1740645
|238.30198
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Pazarlama(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1768348
|236.96939
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1794734
|235.72812
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Seracılık(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1809230
|235.05146
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1812693
|234.89394
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1826019
|234.28032
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1837177
|233.76388
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1854499
|232.96805
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bahçe Tarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1857560
|232.83044
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1864534
|232.51071
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1948447
|228.80297
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Yerel Yönetimler(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1963373
|228.16717
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2066177
|223.81998
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2130479
|221.17201
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.