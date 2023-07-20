EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANI 2023! YKS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANI 2023! YKS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

20.07.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları üniversite tercih sürecinde öğrencilere yol gösterecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama yapıldı. "2023 YKS sonuçları açıklandı" duyurusu sonrası Çukurova Üniversitesi taban puanları merak konusu oldu. İşte Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında bilgiler...

Çukurova Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları sonrası internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklandı. YKS tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Çukurova Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Çukurova Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıp(6 Yıllık) SAY 2022 255 + 7 10763 511.45603
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 30100 482.09529
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıp(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAY 2022 1 33495 477.76997
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 43123 465.88332
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 1 44818 463.79875
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 46476 461.73729
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 56556 450.03186
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 40 + 1 64092 441.64703
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 75 + 2 68930 436.34885
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(4 Yıllık) DİL 2022 90 + 3 15867 424.68364
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Hukuk(4 Yıllık) EA 2022 190 + 5 27255 420.21523
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 92493 412.51576
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 17776 406.18406
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 45 + 2 25867 396.50158
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 117428 390.27018
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2022 160 + 4 121769 386.7254
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 83385 386.54774
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 122463 386.17329
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Psikoloji(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 87656 384.48937
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 126178 383.1781
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 115860 371.97179
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 65998 368.38929
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 168215 354.49498
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 174452 350.86063
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Almanca Öğretmenliği(4 Yıllık) DİL 2022 50 + 2 43153 347.71833
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 126401 344.96831
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Ebelik(4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 190336 342.15352
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 213181 339.16748
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İşletme(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 222294 336.73917
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İlahiyat(4 Yıllık) SOZ 2022 145 + 4 160396 335.4764
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 223378 326.40512
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Matematik(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 226220 325.15955
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 218248 322.46558
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 309718 317.1576
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği(4 Yıllık) DİL 2022 40 + 1 56084 315.62576
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 322410 314.72568
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bitki Koruma(4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 253156 314.13606
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Otomotiv Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 261546 311.0324
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2022 65 + 2 279039 304.85697
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İletişim Bilimleri(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 326827 303.94128
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tekstil Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 282536 303.63987
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 282868 303.51726
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 390770 302.94256
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İlahiyat(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 125 + 4 344420 301.34843
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Makine Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 292205 300.44272
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 355166 299.83074
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Maliye(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 428617 297.24015
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Kimya(4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 304198 296.63093
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Grafik(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 451256 293.96693
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Spor Yöneticiliği(4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 471504 291.21229
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2022 45 + 2 471623 291.19761
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bahçe Bitkileri(4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 332196 288.42119
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 526479 284.23766
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İstatistik(4 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 360591 280.81777
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Biyoloji(4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 361537 280.58271
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Fizik(4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 371807 278.07234
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İşletme(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 581101 277.85896
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tarla Bitkileri(4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 383874 275.20455
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Maliye(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 653936 270.10753
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SOZ 2022 15 582583 269.36391
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme(4 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 429250 265.5714
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Ekonometri(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 708203 264.81907
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Arkeoloji(4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 748853 261.03721
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 468165 258.38159
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 471116 257.86103
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Ekonometri(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 800120 256.48168
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 15 780446 253.4145
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İstatistik(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 2 507276 252.06344
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 883126 249.56755
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 544083 246.80066
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Zootekni(4 Yıllık) SAY 2022 40 + 1 575499 242.69651
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İç Mimarlık(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 1 604813 239.19039
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 2022 2 99200 223.14858
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 20 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 60 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Felsefe Grubu Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2022 20 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Gıda Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 30 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Jeoloji Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 20 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Maden Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 20 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 - - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tarla Bitkileri(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 - - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Çevre Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 20 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2022 50 - -

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2022 - 315037 365.55899
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2022 - 332930 361.74772
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Anestezi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 393402 350.25372
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 424623 344.97123
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 501565 333.39809
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Fizyoterapi(2 Yıllık) TYT 2022 - 502277 333.30172
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 506050 332.76821
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 509247 332.32562
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 526933 329.90536
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 539256 328.28112
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 552811 326.53008
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 592296 321.65656
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2022 - 657841 314.24689
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 696534 310.1121
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 773887 302.50596
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2022 - 785940 301.38518
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İç Mekan Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2022 - 815562 298.62821
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik(2 Yıllık) TYT 2022 - 816410 298.55424
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 819837 298.24183
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Otomotiv Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 822989 297.94834
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 850198 295.50701
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 869049 293.88055
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 889415 292.12285
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2022 - 927249 288.97429
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Yaşlı Bakımı(2 Yıllık) TYT 2022 - 937295 288.1549
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 969365 285.57337
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Laboratuvar Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 983374 284.47508
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 990587 283.91967
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1000491 283.16715
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Moda Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2022 - 1036991 280.38578
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2022 - 1052439 279.23039
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İç Mekan Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1082291 277.04476
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2022 - 1087978 276.63564
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 1091644 276.37123
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 1097885 275.92995
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Avcılık ve Yaban Hayatı(2 Yıllık) TYT 2022 - 1127245 273.8455
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 1129820 273.66183
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği(2 Yıllık) TYT 2022 - 1143806 272.69584
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1158369 271.68718
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tekstil Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 1200108 268.87539
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Harita ve Kadastro(2 Yıllık) TYT 2022 - 1207748 268.3637
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 1208075 268.34038
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 1214429 267.93149
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2022 - 1217113 267.753
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık) TYT 2022 - 1238820 266.3273
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 1258763 265.03175
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2022 - 1306264 262.03063
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Emlak Yönetimi(2 Yıllık) TYT 2022 - 1330718 260.53676
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1344829 259.67074
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Moda Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1352328 259.22178
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 1381179 257.49047
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1400901 256.3314
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Su Altı Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 1402077 256.2638
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1412887 255.64113
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 1414448 255.55111
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1417686 255.36037
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon(2 Yıllık) TYT 2022 - 1462864 252.76746
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı(2 Yıllık) TYT 2022 - 1514080 249.92813
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Coğrafi Bilgi Sistemleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 1569639 246.93896
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bahçe Tarımı(2 Yıllık) TYT 2022 - 1578556 246.47823
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2022 - 1596977 245.50318
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tekstil Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 1643459 243.12188
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tarım Makineleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 1688585 240.83819
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Dış Ticaret(2 Yıllık) TYT 2022 - 1699729 240.28406
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Madencilik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 1700794 240.2331
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 1726552 238.97908
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2022 - 1727206 238.94854
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2022 - 1728529 238.88205
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Organik Tarım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1740645 238.30198
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Pazarlama(2 Yıllık) TYT 2022 - 1768348 236.96939
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2022 - 1794734 235.72812
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Seracılık(2 Yıllık) TYT 2022 - 1809230 235.05146
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2022 - 1812693 234.89394
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 1826019 234.28032
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 1837177 233.76388
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 1854499 232.96805
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bahçe Tarımı(2 Yıllık) TYT 2022 - 1857560 232.83044
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(2 Yıllık) TYT 2022 - 1864534 232.51071
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2022 - 1948447 228.80297
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Yerel Yönetimler(2 Yıllık) TYT 2022 - 1963373 228.16717
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2066177 223.81998
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2130479 221.17201

65

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

aa

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS sonuçları açıklandı! İşte tercih tarihleri...YKS sonuçları açıklandı! İşte tercih tarihleri...
KPSS sınav yerleri belli oldu!KPSS sınav yerleri belli oldu!
MEB duyurdu: Milyonlarca öğrenci için beklenen süreç başladıMEB duyurdu: Milyonlarca öğrenci için beklenen süreç başladı
Anahtar Kelimeler:
Çukurova Üniversitesi adana çukurova üniversitesi taban puanları çukurova üniversitesi taban puanları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yasak aşk yaşadığı sevgilisi ayrılmak istedi! İntikamı çok acı oldu

Yasak aşk yaşadığı sevgilisi ayrılmak istedi! İntikamı çok acı oldu

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Asırlardır kilitli olan kapıyı açtılar! Manzaraya inanamadılar

Asırlardır kilitli olan kapıyı açtılar! Manzaraya inanamadılar

Yazın başka kışın başka! “Penis boyutu sıcaklıktan etkilenebilir”

Yazın başka kışın başka! “Penis boyutu sıcaklıktan etkilenebilir”

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.