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  4. Çukurova Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Çukurova Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Çukurova Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Çukurova Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

18.07.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Üniversitesi taban puanları 2022 listesi için YKS tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. YKS tercih kılavuzunun bu hafta içinde yayınlanacağını açıklayan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tercih günleri için de ayrı bir duyuru yaptı. Tercih sıralamasının yapılması için geri sayımın başladığı şu günlerde adaylar ÖSYM Çukurova Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Çukurova Üniversitesi taban puanları 2022 listesi...

Çukurova Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Çukurova Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Çukurova Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili liste bekleyen üniversite adayları, 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirmek için yoğun bir araştırma sürecine girdi. Tercihlerinde Çukurova Üniversitesi bölümlerine yer vermek isteyen adaylar, taban puanları ve başarı sıralamalarının yer aldığı listelerin arayışına koyuldu. YKS sonuçlarını göz önünde bulundurarak tercih yapmaya hazırlanan adaylar, 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlanmadığı için geçtiğimiz yılları baz almaya başladı.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarına göre tercih yapmaya hazırlanan adaylar, tercihlerini http://osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Peki Çukurova Üniversitesi taban puanları 2022 açıklandı mı?

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığı tüm adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Ancak 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Bu nedenle üniversitelerin taban puanı ve kontenjan bilgileri için geçtiğimiz yılın listeleri incelenmeye başlandı.

ÖSYM Çukurova Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm detaylar:

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Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıp(6 Yıllık) SAY 2021 245 + 7 9202 457.51887
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 25506 424.51458
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 40724 403.3713
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(4 Yıllık) DİL 2021 90 + 3 13672 395.69709
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 52816 388.95658
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 60445 380.5193
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 68193 372.45058
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 73611 367.06427
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Hukuk(4 Yıllık) EA 2021 190 + 5 32539 362.88286
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 16236 362.36361
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 45 + 2 16298 362.27798
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 103526 340.25266
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 111073 334.1438
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 85039 327.51656
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 160 + 4 119980 327.44588
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 53503 326.96863
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Psikoloji(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 89123 325.43582
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 104108 318.43041
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 138373 314.8066
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 141251 312.98478
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Almanca Öğretmenliği(4 Yıllık) DİL 2021 50 + 2 40475 309.33334
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 164191 299.64044
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İlahiyat(4 Yıllık) SOZ 2021 145 + 4 135861 292.96671
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 137729 292.4031
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 180277 291.39966
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 203681 284.45987
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Ebelik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 199480 282.45704
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 199074 276.7473
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 213968 276.3335
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İşletme(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 239268 275.73544
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği(4 Yıllık) DİL 2021 40 + 1 54801 266.21901
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 313868 260.88195
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bitki Koruma(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 256573 260.70467
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Matematik(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 259554 259.75182
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İlahiyat(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 125 + 4 309828 256.03083
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 65 + 2 279202 253.67913
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 364638 252.51159
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İletişim Bilimleri(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 333081 252.40887
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Otomotiv Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 288831 250.92896
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 294761 249.28086
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 355181 249.1387
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2021 100 + 3 428179 243.32645
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Maliye(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 443368 241.31977
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 45 + 2 449624 240.50782
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Grafik(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 464920 238.57863
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bahçe Bitkileri(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 336867 238.50366
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Kimya(4 Yıllık) SAY 2021 20 + 1 339610 237.84522
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Spor Yöneticiliği(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 482864 236.33257
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 15 470836 233.77193
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 100 + 3 562436 223.72241
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SOZ 2021 15 562571 203.04171
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Arkeoloji(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Biyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 50 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Ekonometri(4 Yıllık) EA 2021 70 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Ekonometri(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 60 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Felsefe Grubu Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 20 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Fizik(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Gıda Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Jeoloji Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 15 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Maden Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Makine Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 50 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Maliye(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 60 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık) SAY 2021 70 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tarla Bitkileri(4 Yıllık) SAY 2021 50 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tekstil Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tekstil ve Moda Tasarımı(4 Yıllık) EA 2021 35 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıp(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAY 2021 - - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Zootekni(4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Çevre Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 15 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 50 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İstatistik(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İstatistik(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İç Mimarlık(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İşletme(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 80 - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 280396 315.81803
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 318120 307.74498
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 392627 294.44417
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Anestezi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 410071 291.71306
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Fizyoterapi(2 Yıllık) TYT 2021 - 472870 282.82007
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 477192 282.25701
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 484568 281.30635
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 501834 279.11859
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 561621 272.09909
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 572283 270.91918
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2021 - 576063 270.50403
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 583682 269.67959
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 645529 263.29531
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 745796 254.09703
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik(2 Yıllık) TYT 2021 - 752924 253.47165
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İç Mekan Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 768237 252.1676
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 809233 248.6818
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 814727 248.23124
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Yaşlı Bakımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 856251 244.74239
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 875154 243.13411
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Otomotiv Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 875932 243.06784
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 896225 241.31986
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Laboratuvar Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 906462 240.45344
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2021 - 933930 238.07729
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 966495 235.3034
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 975802 234.50797
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 992396 233.14443
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1034186 229.77247
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1042651 229.09012
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1045521 228.87014
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1052990 228.28922
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1057648 227.92194
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1114961 223.5955
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Moda Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1124359 222.89228
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Harita ve Kadastro(2 Yıllık) TYT 2021 - 1130825 222.41657
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1130840 222.41491
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1134116 222.171
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İç Mekan Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1140535 221.70308
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Makine(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1162186 220.09145
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Avcılık ve Yaban Hayatı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1171445 219.39185
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1172258 219.33244
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1215405 216.10019
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1234188 214.72253
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1252178 213.43818
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1261627 212.75493
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tekstil Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1281976 211.31599
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1288425 210.86904
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1310481 209.37244
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2021 - 1328751 208.14559
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1335008 207.73205
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Su Altı Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1345965 206.99942
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Emlak Yönetimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1364389 205.79478
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1367857 205.56956
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1443871 200.61747
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1447925 200.34893
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bahçe Tarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1450650 200.16923
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon(2 Yıllık) TYT 2021 - 1472712 198.73415
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Moda Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1491906 197.43714
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1511549 196.05873
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1533113 194.43694
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Coğrafi Bilgi Sistemleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1581177 190.06092
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bahçe Tarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1619883 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1618612 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1624965 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1612061 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1600697 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Dış Ticaret(2 Yıllık) TYT 2021 - 1608052 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 928198 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1600314 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Madencilik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1610341 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2021 - 1616627 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1607475 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1619856 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1614186 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Organik Tarım(2 Yıllık) TYT 2021 - 1615052 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Pazarlama(2 Yıllık) TYT 2021 - 1616348 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Seracılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1609773 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tarım Makineleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1622162 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tekstil Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623002 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1615258 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1610848 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(2 Yıllık) TYT 2021 - 1593313 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Yerel Yönetimler(2 Yıllık) TYT 2021 - 1613176 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626697 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1608077 -


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