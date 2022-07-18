Çukurova Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Çukurova Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Çukurova Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili liste bekleyen üniversite adayları, 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirmek için yoğun bir araştırma sürecine girdi. Tercihlerinde Çukurova Üniversitesi bölümlerine yer vermek isteyen adaylar, taban puanları ve başarı sıralamalarının yer aldığı listelerin arayışına koyuldu. YKS sonuçlarını göz önünde bulundurarak tercih yapmaya hazırlanan adaylar, 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlanmadığı için geçtiğimiz yılları baz almaya başladı.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarına göre tercih yapmaya hazırlanan adaylar, tercihlerini http://osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Peki Çukurova Üniversitesi taban puanları 2022 açıklandı mı?

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığı tüm adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Ancak 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Bu nedenle üniversitelerin taban puanı ve kontenjan bilgileri için geçtiğimiz yılın listeleri incelenmeye başlandı.

ÖSYM Çukurova Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm detaylar:



