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"Çukurova'nın Efes"i adım adım gün yüzüne çıkıyor

30.08.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de geçmişi milattan önce 5. yüzyıla dayanan Kastabala Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor - Kazı başkanı Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir: - "Bu yılki çalışmalarımızda ziyaretçilerin kenti rahatça gezebilmeleri için bitki temizliği ve çevre düzenlemesine başladık. Bölgede bugüne kadar arkeolojik alan yönetimi uygulanmamıştı. Bu kapsamda yerinden taşınmış veya oynamış malzemeleri belirlediğimiz yere taşıyıp bir 'taş sergi' alanı oluşturduk ve burayı bir açık hava müzesine dönüştürüyoruz"

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de geçmişi milattan önce 5. yüzyıla dayanan, birçok yapısı günümüze kadar sağlam kalan ve "Çukurova'nın Efes"i olarak adlandırılan Kastabala Antik Kenti'ndeki kalıntılar, arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılıyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan, sütunlu caddesi, amfi tiyatrosu ve tarihi kalesiyle yaklaşık 2 bin 500 yıldır tarihe tanıklık eden antik kentte kazı çalışmaları sürüyor.

Osmaniye Müze Müdürlüğünce sürdürülen kazı çalışmalarına başkanlık eden Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir, AA muhabirine, kentin doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel dokusuyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Bu potansiyeli daha da yukarı çekme adına Kastabala Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Demir, "Antik kentteki amfi tiyatroda kazı çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Buradaki çalışmayı birkaç yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Restorasyon çalışmasının ardından bu alanı, önemli bir kültür merkezi olarak kentimize kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Demir, amfi tiyatrodaki çalışmaların tamamlanmasıyla Osmaniye'nin bir kültür merkezi haline geleceğine inandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tiyatromuz, Roma Dönemi'ne ait orta büyüklükte bir tiyatro. Gelişmiş bir mimariye sahiptir ve yüzde 80'i günümüze kadar sağlam olarak ulaşmıştır. Çalışmaların tamamlanıp aktif olarak kullanılmasıyla bu alan sayesinde Osmaniye'nin turizm ve kültür alanında önemli bir yere geleceğini düşünüyoruz. Burada yapılacak kültürel ve sanatsal faaliyetler sayesinde kentimiz turizm açısından önemli bir adım atmış olacak."

- Ziyaretçilerin antik kenti rahat gezebilmesi için çalışma yapılıyor

Bölgedeki arkeolojik kazıların yıl sonuna kadar süreceğinin bilgisini veren Demir, şunları kaydetti:

"Bu yılki çalışmalarımızda ziyaretçilerin kenti rahatça gezebilmeleri için bitki temizliği ve çevre düzenlemesine de başladık. Bölgede bugüne kadar arkeolojik alan yönetimi uygulanmamıştı. Bu kapsamda yerinden taşınmış veya oynamış malzemeleri belirlediğimiz yere taşıyıp bir 'taş sergi' alanı oluşturduk ve burayı bir açık hava müzesine dönüştürüyoruz. Tiyatrodaki çalışmaların son aşamasında sütunlu caddede çalışmalara başlayacağız. Bu iki çalışma bir bütünlük arz edecek. Tiyatrodaki çalışmalar tamamlanmaya yakın, sütunlu caddede de çalışmalar tamamlanmış olacak. Bu sayede buraya gelen ziyaretçilerimiz, belirli bir güzergahı takip ederek rahatça burayı gezebilecek."

Demir, tiyatro kazısının ardından kentin farklı yerlerinde kazı çalışmalarına başlayacaklarını ve daha eski dönemlere ait bulgular olup olmadığını araştıracaklarını sözlerine ekledi.

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