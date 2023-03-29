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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Konya'da iftar programında konuştu

29.03.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye gittiğini belirterek, "Tabloyu gördükten sonra 'İyi ki bu ülkede belediyeler var.' dedim. Belediyeler olmasa hiçbir şey olmaz. İnsanlar enkaz altındayken ayrımcılık olur mu? Bundan süratle kurtulmamız lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Konya'da iftar programında konuştu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Konya'da bir otelde düzenlenen "İftar Buluşması"nda adalet kavramı üzerinde durulması gerektiğini söyledi.

Bir ülkede adalet yoksa, bir ülkede adalet aranıyorsa ciddi temel bir sorun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İranlı Sadi Şirazi 'Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez.' demiş. Adalet bu kadar köklü ve yüce bir kavramdır. Adaleti tesis etmek için her birinizin bir başka kişiye kin ve öfke duymadan beraber mücadele ederek adaleti tesis etmiş olacağız. Eğer kainat adalet üzerine inşa edilmişse eşrefi mahluk olarak bizlerin de adaleti korumak, adaleti savunmak gibi bir görevimizin olması lazım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, adaletsizlik, haksızlık olduğu zaman susmamak gerektiğini, herkesin tek tek adaletsizliğe karşı çıkması gerektiğini dile getirerek, "Siyaset kavga aracı değil, iyilikte yarış aracı olmalı. İyilikte yarışırsanız ülkeyi kalkındırırsınız, büyütürsünüz. Bir ülkede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o ülkede 85 milyon aç demektir. 85 milyon kişi bir çocuğun yatağa aç girmesine sessiz kalıyorsa orada adalet yoktur. Adalet kavramının değerli olduğunu, yüce olduğunu hiç kimsenin unutmaması gerekir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdiği zaman mazlum milletlere örnek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, 15 Mayıs'tan sonra Millet İttifakı genel başkanları ile Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarıyla ülkenin büyümesi ve kalkınması için çalışacaklarını söyledi.

"MAZOT, YEM, GÜBRE VE FİDE DESTEĞİ VERİYORUZ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye gittiklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"11 büyükşehir belediyemiz, 11 kentin birer koordinatörü. Örneğin, Ankara-Kahramanmaraş, İstanbul-Hatay, Mersin-Adıyaman. Her bir büyükşehir belediyesinin altında 218 belediyemiz ayrıca çalışıyor. 6 bin 944 trilyon lira verdik. 4 uçakla, 6 gemi, 2 vapur, 2 trenle yardım gönderildi. Mazot, yem, gübre ve fide desteği veriyoruz. Sadece CHP'li belediyelerin değil, AK Parti'li belediyelerin kurduğu çadırlara da gittim. Onlara da başarılar diledim. Hiçbir ayrım yapmadım. Tabloyu gördükten sonra 'İyi ki bu ülkede belediyeler var.' dedim. Belediyeler olmasa hiçbir şey olmaz. İnsanlar enkaz altındayken ayrımcılık olur mu? Bundan süratle kurtulmamız lazım."

Kılıçdaroğlu, 21. yüzyılın bilgi çağı olduğunu, bilgi üretmeyen bir toplumun büyüme şansı olmadığını, gelişemeyeceğini dile getirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "İnsanları ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan, düşmanlaştırmadan, Hazreti Mevlana gibi 'Gel' diyelim, kucaklayalım, ötekileştirmeyelim. Soframızı, kapımızı, kalbimizi açık tutalım. Kaderimiz bir, geçmişimiz bir, geleceğimiz bir, 14 Mayıs böyle bir ortak geleceğin yeni bir miladı olacak inşallah." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, deprem bölgesinde herkesin elinden geleni yaptığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Konya'nın tarım kenti olarak anıldığını vurgulayarak, İstanbul'da yaptıkları tarım yatırımlarını anlattı.

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