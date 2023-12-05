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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Ecem Erkek’in Altın Kelebek konuşmasına tepki! "Yazık! Size, sanatınıza ve insanlığınıza…"

05.12.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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Altın Kelebek'te 'En iyi komedi dizisi kadın oyuncusu' ödülünü alan Ecem Erkek ödülünü almak için sahneye çıktığında sokak hayvanlarını merkeze alan bir konuşma yaptı. Bu konuşma sosyal medyayı ikiye bölerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan başarılı oyuncuya tepki geldi.

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle tanınan Ecem Erkek Altın Kelebek'te ödül almak için sahneye çıktığında sokak hayvanları için bir konuşma yaptı.

Sokak hayvanları için "Biz vicdanlı bir milletiz, merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı bir ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerde yapılacak olan, yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim" diyen Erkek'in sözleri bir kesimden tepki gördü.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da Ecem Erkek’in konuşmalarını paylaşarak ünlü oyuncuya tepki gösterdi. “Bu konuşma öylesine yapılmış, genelgeçer bir konuşma değil. Bu konuşma, milletin sinir uçlarına dokunmak maksadıyla ayrımcılığı pekiştirmek için yapılmış hazırlanmış bir konuşma" diyen Saral şunları söyledi:

Sosyal medyayı ikiye bölen konuşma! "Biz vicdanlı bir milletiz..." Sosyal medyayı ikiye bölen konuşma! "Biz vicdanlı bir milletiz..."

"KASITLI BİR KONUŞMA..."

“Bu konuşma, 7 Ekim’den bu yana katledilen 3 binden fazla çocuğun, binlerce kadın, yaşlı ve gencin öldürülmesini yok sayan; köpeğini onlardan üstün tutup, öncelediğini belirten kasıtlı bir konuşma. Her canlı bizim için değerlidir, önem arz etmektedir ama ne yazık ki kalbinde merhamet bulundurmayanların hayvan sevgisi yalnızca şovdan ibaret oluyor. Yazık! Size, sanatınıza ve insanlığınıza…"


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