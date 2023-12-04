Ecem Erkek'in Altın Kelebek konuşması sosyal medyayı ikiye böldü! "Biz vicdanlı bir milletiz..."

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle adını duyuran Ecem Erkek Altın Kelebek'ten eli boş dönmedi. Oyuncu Ecem Erkek ödülünü alırken yaptığı konuşmayla sosyal medyayı ikiye böldü.

KISIRLAŞTIRMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

"Minicik bir şeyden bahsedeceğim. Beni izleyemeyen ve izlese de hiçbir şey anlamayacak olan ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen köpeğim var benim. Şu anda arkadaşıma emanet, gözüm arkada değil. Çok şanslı ve mutlu bir köpek" diyen Ecem Erkek devamında ise şunları söyledi:

"Fakat sokaklarda onun kadar şanslı mutlu olmayan bir sürü canımız var. Biz vicdanlı bir milletiz, merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı bir ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerde yapılacak olan, yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim. Çok teşekkür ederim."

Bu sözler sonrası sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Ecem Erkek'e hem destek mesajları geldi hem de eleştiri. Kimi başarılı oyuncunun Gazze'yi anmamasına dair eleştiri de bulunurken kimi de "Çok haklı helal olsun" dedi.





