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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (4)

22.02.2021 23:47 | Son Güncelleme:
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"Türkiye'nin 81 vilayetinde bugün hangi eser, hangi hizmet varsa, hepsi de karşımızdaki köhne muhalefet zihniyetine rağmen başlanıp bitirilmiş işlerdir" - "Eğer milletten size iktidar yolunu açmasını istiyorsanız, bizimle vizyonda yarışın, hedefte yarışın, projede yarışın, yatırımda yarışın, icraatta yarışın" - "Hiç ümidimiz yok, ama İzmir'den verdiğimiz bu mesajların yerini bulması en büyük temennimizdir. Aksi takdirde biz epeydir olduğu gibi 2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarışmayı sürdüreceğiz demektir" - "Bugün salgından teröre kadar pek çok sıkıntıyla karşı karşıya olmamıza rağmen hala dimdik ayaktaysak, hala geleceğimize güvenle bakabiliyorsak, hala büyük hedeflere doğru yürüyorsak, bunu geçtiğimiz 18 yılda elde ettiğimiz kazanımlara borçluyuz"

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin 81 vilayetinde bugün hangi eser, hangi hizmet varsa, hepsi de karşımızdaki köhne muhalefet zihniyetine rağmen başlanıp bitirilmiş işlerdir." dedi.

Partisinin Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Erdoğan, "Eğer milletten size iktidar yolunu açmasını istiyorsanız, bizimle vizyonda yarışın, hedefte yarışın, projede yarışın, yatırımda yarışın, icraatta yarışın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deyin ki; bunlar eğitimde 324 bin yeni derslik yaptı, biz 648 bin yeni derslik yapacağız. Deyin ki; bunlar 132 yeni üniversite açtı, biz 264 yeni üniversite açacağız. Deyin ki; bunlar 2145 yeni spor tesisi yaptı, biz 4290 yeni spor tesisi yapacağız. Deyin ki; bunlar aralarında şehir hastanelerinin de bulunduğu 1524 yeni sağlık tesisi inşa etti, biz 3048 yeni sağlık tesisi inşa edeceğiz. Deyin ki; bunlar 22 bin kilometre bölünmüş yol yaptı, biz 44 bin bölünmüş yol yapacağız. Deyin ki; bunlar 11 bin 600 kilometre demiryolunu yeniledi, biz 22 bin 200 kilometre demiryolu yenileyeceğiz. Deyin ki; bunlar sınırlarımız içinde bir dönem on binlerle ifade edilen terörist sayısını 300’ün altına düşürdü, biz bir tane bile bırakmayacağız. Deyin ki; bunlar yılda 60 milyar lira sosyal yardım yapıyor, biz 120 milyar lira yapacağız. Deyin ki bunlar 126 yeni organize sanayi bölgesi açtı, biz 252 organize sanayi bölgesi açacağız. Deyin ki; bunlar elektrikte kurulu gücümüzü 92 megavata çıkardı, biz 184 megavata çıkartacağız. Deyin ki; bunlar 1 milyon toplu konut yaptı, biz 2 milyon yapacağız. Deyin ki; bunlar orman varlığımızı 2 milyon hektar artırdı, biz 4 milyon hektar artıracağız. Deyin ki; bunlar 600 yeni baraj yaptı, biz 1200 yeni baraj yapacağız. Deyin ki; bunlar turist sayısını 52 milyona kadar çıkardı, biz 104 milyona çıkartacağız. Eğer bunları lafla bile olsa söyleyemiyorsanız düşün milletin yakasından. Eğer bu iddiaları kağıt üzerinde bile projelendiremiyorsanız çekilin bu ülkenin önünden. Bıktık sizden, bıktık."

Büyükşehirlerde su problemini aşmanın, belediyenin mi yoksa merkezi yönetimin mi görevi olduğunun sorulmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, bunu da bilmez. Bu, büyükşehir belediyesinin görevidir." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin suyunu, Devlet Su işleri (DSİ) kanalıyla kendilerinin getirdiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz, verdik biz. Büyükşehrin getirmesi gerekirken yapamadı bunu. Biz, 'her ne kadar İzmir bize oy vermiyorsa da biz buraya suyu getireceğiz' dedik ve DSİ ile buraya getirdik. Bizim anlayışımız bu. Hiç ümidimiz yok, ama İzmir'den verdiğimiz bu mesajların yerini bulması en büyük temennimizdir. Aksi takdirde biz epeydir olduğu gibi 2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarışmayı sürdüreceğiz demektir."

- "Kazanımların kıymetini daha iyi anlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin beka davasını korumak ve yüceltmek için var güçleriyle çalışırken, demokrasi ve kalkınma mücadelesini de ihmal etmediklerinin altını çizdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün salgından teröre kadar pek çok sıkıntıyla karşı karşıya olmamıza rağmen hala dimdik ayaktaysak, hala geleceğimize güvenle bakabiliyorsak, hala büyük hedeflere doğru yürüyorsak, bunu geçtiğimiz 18 yılda elde ettiğimiz kazanımlara borçluyuz. Bizim yaşadıklarımızla mukayese edilemeyecek kadar küçük tehditler ve krizler karşısında paniğe kapılan ülkelere baktığımızda, bu kazanımların kıymetini daha iyi anlıyoruz. Ülkemizin her bir şehrini okullarla, birikim alt yapısıyla, teknolojisiyle donatırken hangi engellemelerle karşılaştığımızı en iyi sizler biliyorsunuz.

Türkiye'nin her karışını bölünmüş yollarla, otoyollarla, demir yollarıyla, köprülerle, tünellerle, barajlarla, sulama tesisleriyle, doğal gaz boru hatlarıyla, elektrik hatlarıyla ilmik ilmik örerken hangi engelleri aşmak zorunda kaldığımızı en iyi sizler biliyorsunuz.
Türkiye'nin 81 vilayetinde bugün hangi eser, hangi hizmet varsa, hepsi de karşımızdaki köhne muhalefet zihniyetine rağmen başlanıp bitirilmiş işlerdir."

(Sürecek)

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