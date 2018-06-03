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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u tebrik etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2018 21:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Fenerbahçe Kulübünün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ali Koç'a tebrik telgrafı gönderdi.

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Fenerbahçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ali koç

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