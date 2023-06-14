Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın madalya kazanan milli sporcu Ebru Acer ile maç yapacak!

VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisinde altın madalya kazanan Ebru Acer ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, açıklamalarda bulundu.

"İLK DEFA PARA MASA TENİSİNDE OLİMPİYAT KOTASI ALDIM"

Ebru, branşında ülke tarihindeki ilk kotayı almanın heyecanını yaşadığını belirtti. "Çok mutluyum. İlk defa para masa tenisinde olimpiyat kotası aldım. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Fransa'ya giderken hedefim vardı. Maçta da kazanabileceğimi hissettim. Antrenörüm ve başkanım hep bana güvendi. Ailem de güvendi. Onların güvenini boşa çıkartmamak için madalyayı aldım. Gazi Üniversitesi'nde antrenörlük bölümünde okuyorum. Hedefim antrenör de olmak." açıklamasını yaptı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda 11 madalyayla önemli bir başarı yakaladıklarını dile getirdi.

"TÜRK MİLLETİ İÇİN GURUR VERİCİ"

"Ebru Acer'le tarihimizde bir ilki başardık. Yıllar önce, 'Bu çocuklardan hiçbir şey olmaz.' denilirken, şimdi nerelere gelindi. İşte en son Ebru Acer'le Fransa'daki VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda zirveye çıktık. Paris 2024'e bir yıl kala ilk kotayı alması, gerçekten bir federasyon başkanı için ve Türk milleti için gurur verici bir şey."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE MAÇ YAPACAK

Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devletin özel sporculara gerekli bütün desteği sağladığını dile getirdi. "Önceden 'Bu çocuklardan bir şey olmaz.' denilerek federasyona yeterli bütçe verilmiyordu. Paralimpik Oyunları'nda bütün engelli grupları çok başarılı. Bunun asıl mimarı, bu çocukları evlerinden çıkarıp onlara imkan veren, bunu yüreğimle ve gönlümle söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Ebru Acer'i de adım adım takip etti. Son maçta danışmanları aradı, 'Ne oldu?' diye sordu. Biz sözünü de aldık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Ebru Acer'le bir masa tenisi maçı yapacak."

ACER: GÜZEL GEÇECEĞİNİ BİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelip, masa tenisi oynayacak olmasına değinen Acer, "Cumhurbaşkanımızla maça hazırım ve heyecanlıyım. Bu maçın çok güzel geçeceğini biliyorum." diye konuştu.

