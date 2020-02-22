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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama'yı ziyaret etti

İZMİR HABERLERİ  | 22.02.2020 19:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama'yı ziyaret etti

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bergama ilçesine ziyarette bulundu.

Erdoğan, Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu açılış töreni ve Kınık ilçesindeki programının ardından beraberindeki bakanlar ve milletvekilleriyle Bergama'ya geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bergama Belediyesi ziyareti öncesinde eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhurbaşkanlığı otobüsü üzerinden konuşma yaptı.

Bergama'nın tarihi bir gün yaşadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bergama'ya eli boş gelmediğini kaydeden Yıldırım, "İzmir'i Bergama'ya bağlayan otoyolun açılışını da yaparak geldi. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bergama'nın uzun yıllardan sonra yerel seçimlerle beraber AK Partili gönül belediyeciliğine Hakan Koştu ile geçtiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Duyduğunuz güven için teşekkür ediyoruz, şimdi artık sıra bizde, Belediye Başkanı Hakan Koştu'da. Bergama'yı en güzel ilçelerden biri haline getirecek. İzmir ilklerin şehri, Bergama hem tarihin hem tarımın hem de yeşilliğin merkezi. Onun için Bergama'ya ne hizmet yapsak yakışır, helali hoş olsun. 18 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber Türkiye'yi boydan boya bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Şunu iyi bilin ki yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. 18 yıl boyunca İzmir'in 30 ilçesinin bin 500 mahallesinin her türlü sorunlarını çöze çöze geliyoruz. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek geliyoruz. Sorunları torunlara bırakmadık. Önümüzde 2023 var, liderimizle emin adımlarla 2023'e ilerliyoruz."

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da yaptığı kısa konuşmada yatırımların devamını sağlayacaklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bergama Binali Yıldırım eski tbmm başkanı

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