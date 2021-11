Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (4)

ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehit yakınına ağza alınmayacak küfürlerle hakaret edenlerin terör örgütünün takdirine ve davetine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada ya kirli bir pazarlık ya da gaflet sınırını aşan daha vahim bir sorun var demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenen Çanakkale'de Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Milletin şehit ve şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan sandıkta hesap sormakla kalmayıp onları sokağa da çıkamaz hale getireceğini söyleyen Erdoğan, "Ülkelerine yaptıkları ihanetin ödülünü yabancıların sırtlarını sıvazlamalarıyla, terör örgütünden gelen davetlerle alanlardan bunun hesabını günü geldiğinde sandıkta milletimiz soracaktır." diye konuştu.

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında hazırlanan fezlekenin TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefet adı altında ülkesine ve değerlerine saldıranlara diyorum ki eğer taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabı ile önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil, gelin gücünüz yetiyorsa bize savurun. Siyaset ülkenin ve milletin çıkarlarının önünü tehditle, küfürle, yabancılara şikayetle kesmek değildir, siyaset ülkenin ve milletin hayrına proje üretmektir, eser ve hizmet inşa edebilmektir. Şehit yakınına ağza alınmayacak küfürlerle hakaret edenlerin terör örgütünün takdirine ve davetine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada ya kirli bir pazarlık ya da gaflet sınırını aşan daha vahim bir sorun var demektir. Kaldı ki bu bir bayan olursa, bir bacı olursa... Düşünün, ya sen bir partinin lideri olarak bayansın bayan. Meclis'te o nasıl bir küfürdür? Ahlak yoksunu. Nasıl sen böyle bir küfrü yaparsın ya. Bir kadın olarak, bir bayan olarak sen bunu nasıl söylersin? Tek dertleri var, Türkiye'deki muhalefeti destekleyerek 'Tayyip Erdoğan'dan kurtulacağız' diyenlerin gazına geliyorlar. Üstelik bunu söyleyenler sadece lafta kalmıyor, sınırlarımızın dibindeki terör örgütünü on binlerce ağır silahla, araçla, gereçle, cephaneyle donatıyor, on binlerce teröristi eğitiyor. Suriye'de eğitilen teröristler de onlara verilen silahlarla sınır şehirlerimize, askerlerimize, güvenlik güçlerimize saldırıyor. Bugün bölgemizde Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda attığı her hayırlı adımın arkasında aynı dış ve iç kirli ittifakı buluyoruz."

Türkiye'nin 2023 imtihanını başarıyla verdiğinde önünde hiçbir gücün kalmayacağının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"CHP'nin başındaki zat ikide bir çıkıp 'Ne işimiz var Suriye'de' diyebiliyor. Partisine tezkereye 'hayır' oyu verdirebiliyorsa bizim de çıkıp 'Siz kimin adına konuşuyorsunuz, kimin adına hareket ediyorsunuz?' diye sorma hakkımız olur. Gazi Mustafa Kemal'in Libya'daki, Suriye'deki, doğu şehirlerimizdeki, Balkanlardaki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri itham edenlerden Cumhuriyetçi ve Atatürkçü olmaz. Diyebilir misin 'Ey Gazi Mustafa Kemal, senin Trablus cephesinde ne işin var?' Hadi söyle. Misakımilli için diyebilir misin? Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma vasiyetine sahip çıkmayanlardan milliyetçi de olmaz, ulusalcı da olmaz, ülke sevdalısı da olmaz. İşte bunun için 2023 çok önemli diyoruz."

- "Herkesin 2023 tercihini en doğru şekilde yapacağından şüphe duymuyorum"

Seçim gününe kadar bir an bile durmadan gerçekleri herkese anlatacaklarını ifade eden Erdoğan, "Özellikle şu veya bu sebeple CHP'ye, İYİ Parti'ye HDP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımızı ülkemizin ve milletimizin hayrı için, hepimizin ortak geleceği için karşımızdaki fotoğrafı vicdanla, insafla, açık yüreklilikle değerlendirmeye davet edeceğiz. Eğer bu muhasebeyi yaptırırsak akıl ve izan sahibi herkesin 2023 tercihini en doğru şekilde yapacağından şüphe duymuyorum. Yeter ki biz çalışalım, yeter ki biz yapılanları ve yapılmakta olanları doğru şekilde anlatalım. Yeter ki biz gönüllere dokunalım. Gerisi kendiliğinden gelecektir." ifadelerini kullandı.

İktidara geldiği günden beri verdiği tüm sözleri tutan bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hamdolsun bugüne kadar büyük ve güçlü Türkiye için milletimizle birlikte çok önemli kararlar aldık, yatırımlar yaptık. Milletimize hizmet için usanmadan gece gündüz çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bugün de milletimize ne söylüyorsak hepsini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim diğerlerinden en büyük farkımız bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerdir." açıklamasını yaptı.

Çanakkale'ye son 19 yılda toplam 27 milyar liralık yatırım yaptıklarını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Eğitimde 1904 yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 7 bin 404 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarının da olduğu 34 tesisi şehrimize kazandırdık. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 1,3 milyar liralık kaynak kullandık. Sağlıkta 500 yataklı Çanakkale Devlet Hastanemizle birlikte 11 hastanenin de dahil olduğu toplam 39 sağlık tesisini hizmete sunduk. Ayrıca 3 sağlık tesisimizin inşası, 11 sağlık tesisimizin proje ve arsa süreci devam ediyor. Çevre ve şehircilikte 3 bin 388 konutu tamamladık. 171 konutun sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşasına devam ediyoruz. Ayrıca 500 konutluk bir diğer projemizin ihalesini de önümüzdeki ay yapıyoruz."

Çanakkale'de 3 millet bahçesi projesinin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, Ezine ve Biga millet bahçelerinin yapımlarının sürdüğünü, Lapseki'deki millet bahçesinin ihalesinin eylül ayında gerçekleştirildiğini, ulaştırmada 14 kilometrede devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 338 kilometreye çıkarttıklarını anlattı.

Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyolunun 101 kilometrelik Balkara, Çanakkale arası inşasının sürdüğünü aktaran Erdoğan, "Bu projenin bir parçası olan Gelibolu ile Lapseki arasındaki dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesini de bugün yerleştirdik. İnşallah köprümüzü ve otoyolumuzu önümüzdeki yıl açıyoruz. Bu otoyol ve köprü projesi, Türk ekonomisinin en gelişmiş bölgeleri olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege'nin ulaşım sistemlerini birbirleriyle entegre edecektir." dedi.

Behramkale ve Mıhlı tarihi köprülerini restorasyonlarını yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşası süren Gelibolu-Eceabat yolunu seneye açıyoruz. Bayramiç-Etili-Çan ayrımı yolunu, Ayvacık-Küçükkuyu tünel geçişinin kalan kesimlerini, Yenice-Balya yolunu ve Çanakkale-Çan yolundaki çalışmaları da birkaç yıla kadar tamamlıyoruz. Çanakkale limanının üstyapı tesislerini yaptık. Gökçeada, Kaleköy ve Babakale'ye balıkçı barınakları kazandırdık. Tarım ve ormanda Çanakkale'ye 19 baraj ve 8 gölet inşa ettik. 5 baraj ve 3 gölet daha yapıyoruz. Tamamladığımız projelerle Çanakkale'de 441 bin dekar ziraiyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 4 adet sulama tesisiyle 96 bin dekar zirai araziyi daha suyla buluşturacağız."

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda Çanakkale Destanı Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezi'ni ziyarete açtıklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehitliklerimizi, istiklalimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize yakışır şekilde ihya ediyoruz. Gelibolu Mevlevihanesi'nden Kadı İskelesi Camisi'ne, Aynalı Çarşı'dan Kilitbahir Cahide Sultan Cami ve Türbesi'ne kadar Çanakkale'deki ecdat yadigarı eserlerimizin restorasyonunu yaptık. Ayazma Pınarı Tabiat Parkı'nı milletimizle buluşturduk. Çanakkaleli çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek ödedik. Sanayide Çanakkale'ye yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark ve iki araştırma geliştirme merkezini kurduk. Şehrimizdeki işverenlerimize bir milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Çanakkale, Ezine, Bayramiç, Çan, Çardak, Biga, Lapseki, Dardanus, Gümüşçay, Yenice ve Güzelyalı'ya doğalgaz arzını sağladık. Gelibolu'ya Karabiga'ya ve Geyikli'ye seneye, Ayvacık'a 2023 yılında, Eceabat ve Evreşe'ye de daha sonraki yıllarda doğalgaz arzını sağlıyoruz. İnşallah önümüzdeki senelerde Çanakkale'yi tüm ilçeleriyle birlikte daha büyük eser ve hizmetlerle buluşturacağız."

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, alandaki bazı çocukları da yanına alarak, beraberindekilerle kurdele kesti ve hizmete alınan eserlerin toplu açılışını yaptı.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismalioğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Vedat Demiröz ve Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım da hazır bulundu.