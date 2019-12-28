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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 09:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin tanıtımını yaptığı gün ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı geçerek, Türkiye'de Twitter'da en çok takipçisi olan kişi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

CEM YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI

Tanıtımın yapıldığı gün, dikkatlerden kaçmayan bir detay daha vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtımını yaptıktan sonra, Türkiye'de Twitter'da en çok takipçisi olan Cem Yılmaz'ı geride bırakarak, en yüksek takipçisi sayısına ulaşan kişi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın an itibariyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, 14 milyon 422 bin 163 takipçisi bulunurken, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ise 14 milyon 422 bin 138 takipçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan twitter

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