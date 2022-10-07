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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı:

07.10.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Putin ile telefon görüşmesi) Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum.' dedi" - "(Miçotakis) Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada konuşması programda olmamasına rağmen, ben ana konuşmacılardan bir tanesiydim, konuşmamı yaptım, masama geçtim. O da kimden, nasıl izin aldı bilmiyorum, oradan çıktı, bana cevap yetiştirmeye kalktı" - "Biz nasıl Patriot'larla ilgili bizim ihtiyaçlarımız karşılanmayınca, S400'leri aldıysak F-16 konusunda da Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum.' dedi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Putin'in doğum günü. 70 yaşında. Hem onu bir tebrik edeyim istedim. Hem de bu devam eden süreçle ilgili de kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum.' dedi. Ayrıca da ikili ilişkilerimize yönelik de tekrar şöyle bir 3-4 gün içerisinde etraflıca bir görüşme yapabilirsek iyi olur filan. Önümüzde bizim bir de Asya Platformuyla ilgili bir buluşma söz konusu. Eğer oraya Sayın Putin'in de gelme durumu olursa, o zaman dedim orada buluşmak suretiyle etraflıca, gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna konularını da daha etraflıca görüşme fırsatımız olur dedik. Ve orada bir mutabakatımız oldu. Ama telefon ama dediğim gibi Asya Platformu'nda inşallah bir araya gelme durumumuz olacak."

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine yönelik soruyu, "Ben her ikisiyle de görüşüyorum." dedi.

- "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Prag'daydınız, liderlerle görüştünüz. Yunan medyasında birkaç iddia ortaya atıldı. Akşam yemeğinde Miçotakis ile Erdoğan tartışma yaşadı' diye haberler geçildi. Böyle bir şey yaşandı mı?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Bende böyle bir yüz görüyor musun? Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada konuşması programda olmamasına rağmen, ben ana konuşmacılardan bir tanesiydim, konuşmamı yaptım, masama geçtim. O da kimden, nasıl izin aldı bilmiyorum, oradan çıktı, bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? Sadece onun orada birkaç kelamını dinleyerek onunla yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı."

"F-16 satışıyla ilgili önemli bir durum olursa Eurofighter da alternatif olarak konuşulmuştu. Bu görüşme devam ediyor mu?" sorusunu Erdoğan, "Şimdi ben böyle bir alternatiften bahsetmedim. Ama ne dedim? Dünyada bunun da alternatifleri var. Bu konuyla ilgili biz nasıl Patriot'larla ilgili bizim ihtiyaçlarımız karşılanmayınca, S400'leri aldıysak F-16 konusunda da Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var." diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından basın mensuplarına Mevlid Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram etti.

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