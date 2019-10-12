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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 12.10.2019 08:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!" etiketini de eklediği tweette, milli takım oyuncularının gol sonrası asker selamı verdiği fotoğrafı paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu a milli futbol takımı Recep Tayyip Erdoğan arnavutluk

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