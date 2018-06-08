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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç değerlendirmesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.06.2018 01:37 | Son Güncelleme

CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe başkanı seçilen Ali Koç'la ilgili değerlendirmelerini sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal D Haber spikeri Buket Aydın’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Seçim Özel’in konuğu oldu. Demirören Medya Grup Başkanı, CNN Türk- Kanal D İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat sordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı.

"Güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıkmasını isteriz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten Ali Bey açık ara bir başarı elde etti. Doğrusu ben de evvelsi gün arayıp kendisini tebrik ettim. Yeni dönemde o da artık bu beklenen başarıyı ortaya koyması lazım. Sadece ulusal bazda müsabakalar olmayacak. Zannediyorum, hocayla devam etme gibi bir şeyi var. Aykut Hoca ile devam etmeleri, eksiklerin giderilmesi onların sorunudur. Tüm futbolcularla atılacak adımlarda güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıksın isteriz" ifadelerini kullandı.

Kulüplerden uluslararası bazda da başarılar beklediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Galatasaray iyi bir noktaya gelmiş vaziyette. Orada da Fatih Hoca'nın kendine has üslubu ve ispatlamış olduğu konumu var. Beşiktaş'ta Şenol Hoca zaten tartışılmaz bir durumu var. Kimler gidecek, kalacak bunlar belli değil. Biz de bunları gazetelerden takip ediyoruz. Bizim bu kulüplerimiz, Trabzonspor da dahil. Başakşehir de benim takım. Orada da Abdullah Hoca kendisini ispatlamış vaziyette. Başakşehir'in de ulusal, uluslararası bazdaki başarıları bizleri çok çok sevindirecektir. Kulüplerimize başarılar diliyorum. Artık uluslararası bazda şöyle bir zorlarlarsa biz de iftihar ederiz." dedi.

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