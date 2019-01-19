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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor gence büyük jest

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HABER  | 19.01.2019 21:40 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da doktor olarak görev yapan İbrahim Hakkı Karakuş için telefonda kız istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor gence büyük jest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantı sonrasında yanına gelen Vezirköprü Devlet Hastanesinde görevli doktor Karakuş'un, evlenmek istediğini söylediği doktor Seçil Usul'un ailesini telefonla aradı.

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Usul'un babasıyla bir süre görüşen Erdoğan, Seçil Usul'u Karakuş için istedi. Usul'un babasından olumlu yanıt alan Erdoğan, "İki gencimizi sevindirdin, mutlu ettin. Hayırlı işte acele etmek lazım, fazla da uzatmayın." dedi. Usul'un babasına teşekkür eden Erdoğan, genç çiftin nikahına da katılabileceğini belirtti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan cumhurbaşkanı Samsun doktor

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