Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a destek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçında İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na bu mücadele öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.





