Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milli Takım’a tebrik telefonu!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milliler maçın bitiş düdüğüyle birlikte coşkusunu taraftarlarla paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, soyunma odasına girerek oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

"BÜTÜN GÖNLÜMLE SİZLERİ KUCAKLIYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefon açarak takımı kutladı. İlk olarak Teknik Direktör Vincenzo Montella ile konuşan Erdoğan, "Adım adım takip ediyorum. Bugün de bütün heyecanımla yanınızdaydım. Teşekkür ediyorum. Bütün gönlümle sizleri kucaklıyorum" dedi.

BARIŞ ALPER'E: SENDEN GOL BEKLİYORUM

Montella da desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Erdoğan daha sonra futbolcularla da konuştu. Arda Güler’in kullandığı köşe vuruşlarında etkili olduğunu kendisine iletti. Öte yandan Erdoğan Barış Alper Yılmaz’a da kendisinden gol beklediğini aktarırken, "Eğer o golü atsaydın, çok daha muhteşem olacaktı" ifadelerini kullandı.







