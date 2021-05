Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (1)

"Yani şunu arkadaşlar, iyi değerlendirmemiz lazım, yani 'turistlere serbest, vatandaşa yasak' fikri, bunların hepsi sadece 'İktidarı biz nereden çökertiriz, iktidarı biz nereden zayıf düşürürüz?' Şimdi bu sabah bir televizyon kanalında baktım ki bir açılış yapılıyor bir yerde, 'turizm çöktü' diyor bu yeni siyasete giren şahıs. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolar gibi turizm geliri vardı ama biz bu rakamı 35 milyar dolara kadar çıkarttık. Ama şu anda bir koronavirüs döneminden geçiyoruz ve turist vesaire bunlar zaten gelemiyor, gelenler öyle veya böyle bazı riskleri göze alarak geliyor. O riskleri göze alarak gelenlere de biz diyeceğiz ki, 'sen riskleri her ne kadar göze alarak geldiysen de sokaklarda dolaşamazsın arkadaş.' Gelmiş zaten, yani ona biz niçin kapıyı kapatalım? Yani oradan 3-5 dolar veya avro girecekse ülkemize, bırak girsin. Zaten nerelere nasıl para harcayacağı da belli."

- "Siyasi dezenformasyon"

Bu konularda yapılan işin tamamen siyasi bir dezenformasyon olduğunu aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlara ben hiç kulak asmıyorum ve yanlış bir yaklaşım diyorum. Şu anda diyelim Sultanahmet Meydanı'nda zaten birçok yer kapalı, dolaşan turistler de orada bakıyorsunuz işte halı vesaire bazı şeyler satın alıyorsa alıyordur, onlara da sen kapıyı niye kapatacaksın? Bırak yapsın alışverişini. Yani Türkiye'ye oradan girecekse döviz vesaire bırak girsin. Çünkü sıkıntı zaten bu aya kadar böyle devam etti. Şimdi biz kapıları nasıl açarız, nasıl turistleri bir an önce ülkemize sokarız, bunun arayışı içerisindeyiz. Bunun için birçok Avrupa ülkesiyle görüşmeler yapıyoruz, 'bir an önce kapılarınızı açın, kapılarımızı açalım' diyoruz. Ve Kültür Turizm Bakanım örneğin dün Rusya'daydı, öbür tarafta işte biz İngiltere'yle görüşmeler yapıyoruz, Almanya'ya görüşmeler yapıyoruz. Niçin? Buralardan bir an önce turistler gelsin diye. Ama kalkıp da 'turiste açık, öbür tarafta yerliye kapalı' böyle bir şeyin propagandasını yapmak bu sosyal medyanın sadece sahtekarlığı ve sosyal medyanın ülkemizi içeriden vurmasına yönelik kampanyasından başka bir şey değildir."