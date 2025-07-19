Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?” sorusuna Uğurcan Çakır'ın yanıtı gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programa Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır da katıldı.

Etkinlik esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Uğurcan Çakır'a sorduğu “Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?” sorusu gündem oldu.

ERDOĞAN: “NE OLDU? BİR YERE GİTMİYOR MUSUN?”

Uğurcan Çakır'ın kendisini “Trabzonspor’da ve A Milli Takım’da kalecilik yapıyorum” şeklinde tanıtması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?” diye sordu.

UĞURCAN ÇAKIR: “VALLAHİ BİLMİYORUM Kİ. NASİP DİYELİM…”

Bir süre duraksayan genç kaleci “Vallahi bilmiyorum ki. Nasip diyelim…” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Uğurcan Çakır arasında geçen bu diyalog sosyal medyada günün konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Uğurcan Çakır arasında geçen diyalog:



- Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?



+ Vallahi bilmiyorum şu an, nasip. pic.twitter.com/gXWisIVtpZ — Mynet (@mynet) July 19, 2025

Diğer taraftan Trabzonspor taraftarları ise bu diyaloğu Uğurcan Çakır'ın transfer olacağı yönünde yorumladı. Geçtiğimiz haftalarda Uğurcan Çakır'ın adı Fenerbahçe ile anılmış, sürece dair her iki kulüp de bir açıklama yapmamıştı.