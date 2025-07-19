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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?” sorusuna Uğurcan Çakır'ın yanıtı gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da sporcuları konuk etti. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır arasında geçen "Bir yere gitmiyor musun?" diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?” sorusuna Uğurcan Çakır'ın yanıtı gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor
Mustafa Fidan

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programa Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın “Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?” sorusuna Uğurcan Çakır ın yanıtı gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor 1

Etkinlik esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Uğurcan Çakır'a sorduğu “Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?” sorusu gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın “Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?” sorusuna Uğurcan Çakır ın yanıtı gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor 2

ERDOĞAN: “NE OLDU? BİR YERE GİTMİYOR MUSUN?”

Uğurcan Çakır'ın kendisini “Trabzonspor’da ve A Milli Takım’da kalecilik yapıyorum” şeklinde tanıtması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın “Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?” sorusuna Uğurcan Çakır ın yanıtı gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor 3

UĞURCAN ÇAKIR: “VALLAHİ BİLMİYORUM Kİ. NASİP DİYELİM…”

Bir süre duraksayan genç kaleci “Vallahi bilmiyorum ki. Nasip diyelim…” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Uğurcan Çakır arasında geçen bu diyalog sosyal medyada günün konusu oldu.

Diğer taraftan Trabzonspor taraftarları ise bu diyaloğu Uğurcan Çakır'ın transfer olacağı yönünde yorumladı. Geçtiğimiz haftalarda Uğurcan Çakır'ın adı Fenerbahçe ile anılmış, sürece dair her iki kulüp de bir açıklama yapmamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın “Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?” sorusuna Uğurcan Çakır ın yanıtı gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor 4

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