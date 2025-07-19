Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?” sorusuna Uğurcan Çakır'ın yanıtı gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programa Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır da katıldı.
Etkinlik esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Uğurcan Çakır'a sorduğu “Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?” sorusu gündem oldu.
Uğurcan Çakır'ın kendisini “Trabzonspor’da ve A Milli Takım’da kalecilik yapıyorum” şeklinde tanıtması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?” diye sordu.
Bir süre duraksayan genç kaleci “Vallahi bilmiyorum ki. Nasip diyelim…” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Uğurcan Çakır arasında geçen bu diyalog sosyal medyada günün konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Uğurcan Çakır arasında geçen diyalog:— Mynet (@mynet) July 19, 2025
- Ne oldu? Bir yere gitmiyor musun?
+ Vallahi bilmiyorum şu an, nasip. pic.twitter.com/gXWisIVtpZ
Diğer taraftan Trabzonspor taraftarları ise bu diyaloğu Uğurcan Çakır'ın transfer olacağı yönünde yorumladı. Geçtiğimiz haftalarda Uğurcan Çakır'ın adı Fenerbahçe ile anılmış, sürece dair her iki kulüp de bir açıklama yapmamıştı.
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