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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunda yüklü olan tek uygulama Maçkolik!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.05.2024 21:31
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Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor’un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve başkan yardımcısı Bayram Saral geçtiğimiz günlerde düzenledikleri basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saral açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonunda yüklü olan tek uygulamanın Maçkolik olduğunu belirtti.

Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor’un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve başkan yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla başlatılan imza süreci ve TFF’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar hakkında basın toplantısı düzenledi.

İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında ilk olarak söz alan Bayram Saral, noter onaylı imza sayısının 136 olduğunu açıkladı.

"CUMHURBAŞKANI DA MEMNUN DEĞİL"

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TFF’nin istemesi halinde seçimli genel kurulu haziran ayının ilk haftasında yapabileceğini vurgulayan Saral, yaptığı açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da futbolun içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığını söyledi.

"TELEFONUNDAKİ TEK UYGULAMA MAÇKOLİK"

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Bayram Saral ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolu yakından takip ettiğini söylerken, telefonunda yüklü olan tek uygulamanın 'Maçkolik' olduğunu ve birçok takımın ilk 11'ini sayabileceğini belirtti.


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