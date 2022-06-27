Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, 14 Haziran'da Türkiye'nin uydu projelerinde yeni bir safha olan TÜRSAT 5B uydusunun hizmete alma töreninde uzay çalışmalarının gözden geçirildiğini söyledi. Erdoğan, bundan sonra uzaya gönderilecek uyduların yerli ve milli çalışmaların ürünleri olacağını bildirdi.

Dünyayı tehdit eden iklim değişikliği konusunda 17 Haziran'da gerçekleştirilen, çok sayıda devlet ve hükümet başkanının yer aldığı uluslararası foruma çevrim içi katıldığını söyleyen Erdoğan, bu forumda Türkiye'nin yaklaşımlarını anlatma imkanı bulduklarını aktardı.

Ukrayna-Rusya savaşından NATO Zirvesi hazırlıklarına kadar geniş bir alanda çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş yöneticisiyle telefon görüşmeleri yaptığını anlatan Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını da yakından takip ettiğini anımsattı.

Yaşanan afetin bir an önce sona ermesi için tüm imkanların kullanılmasının sağlandığını ifade eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ekipleriyle, kendilerine bağlı birimlerle 5 gün süresince yoğun bir çalışma ortaya koyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların uyumla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yangın nedeniyle 5 bin hektarı aşkın alanda çok sayıda ağacın yandığını aktaran Erdoğan, herhangi bir ölüm ya da yaralanma olayının yaşanmamasının teselli kaynağı olduğunu dile getirdi.

- "5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir"

Bölgede yoğun bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağını, oluşan zararın giderilmesinin yollarının aranacağını bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun bir şekilde halkımızla, devletin kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarımızla bu çalışmayı yaparak nasıl ki daha önce yine Muğla'da, Antalya'da, İzmir'de bunları yaşadık, şimdi tekrar burada aynı çalışmayı yaparak inşallah yine yeşilimize kavuşacağız. Millete hizmet, ülkeye hizmet derdi olmayanların gökyüzünde helikopter arayışı gibi, uçak arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz. Biz işimizi biliyoruz, işimizin gereği neyse onu yapıyoruz ve gece gündüz demeden bütün itfaiyecilerimizle, silahlı kuvvetlerimizin mensuplarıyla, sivil toplum kuruluşlarımızla bu çalışmaları yürüterek yangına 13'ü uçak, 44'ü helikopter, 3'ü insansız hava aracı olmak üzere toplam 60 hava aracı, 613 arazöz ve su ikmal aracı, 203 iş makinesi, 5 bin 700'e yakın personel, 2 bin 100'ün üzerinde gönüllüden oluşan bir ekiple müdahale edilmiştir Bay Kemal. Yavruların da var, ortakların da var, onlar da ne yapıldığını böylece tekrar duymuş olsunlar. Sabotaj sonucu çıktığı belirlenen yangında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir. Dikkat et, Muğla'da Büyükşehir Belediyesi sende. Acaba ne yaptınız? Ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz? Büyükşehir belediyelerinin itfaiyesi yok mu? Onlar ne iş yaptılar? Ama bizler 'Burası CHP belediyesidir' demedik."

Bakanlarla, tüm ekiplerle, atılması gereken adımların yangın bölgesinde yerinde atıldığını anlatan Erdoğan, bundan sonra da yine aynı şekilde adımlar atmaya devam edeceklerine dikkati çekti.

- "Farklı bir tavır beklenmesinin mümkün olmayacağını açıkça söyleyeceğiz"

NATO Zirvesi'ni anımsatan Erdoğan, "Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Özellikle PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleriyle, bilgileriyle, görüntüleriyle ifade edeceğiz. Bu tablo değişmeden Türkiye'den farklı bir tavır beklenmesinin mümkün olmayacağını da açıkça söyleyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Denizcilik Zirvesi'ne ve Milli Savunma Üniversitesinin mezuniyet törenine katılacağını bildirerek, cumartesi günü de Bursa'da vatandaşlarla bir araya geleceğini açıkladı.

Kovid-19 salgınıyla başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla genişleyerek devam eden küresel krizin en çok etkilediği alanların başında enerjinin geldiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin kimi ülkeler gibi kendisine yetecek ve çok büyük gelir elde etmesini sağlayacak enerji kaynaklarına sahip olmadığını belirtti.

Erdoğan, sahip olunan sınırlı kaynakların en verimli şekilde kullanılmaya çalışıldığını, yerli ve yenilenebilir enerji sistemlerine ciddi yatırımlar yapıldığını ifade etti.

"Karadeniz gazı, 540 milyar metreküplük rezerv miktarının ve 100 milyarlarca dolarlık ekonomik değerinin ötesinde ülkemiz için bir umut ve moral kaynağı olmuştur" diyen Erdoğan, yeni kaynaklar bulabilmek için 4 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle hem Karadeniz hem de Akdeniz'deki faaliyetleri kesintisiz şekilde sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yerin altında ve üstünde ne varsa, azlığına çokluğuna bakmadan milletimizin emrine vermek istiyoruz. Nitekim bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık. Bu çerçevede son dönemde Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

- "İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek üretim tesisi kuruyoruz"

Bir başka müjdenin maden sektörüyle ilgili olduğunu belirten Erdoğan, küresel maden üretiminin düştüğü Kovid-19 döneminde Türkiye'nin, yıllık 6 milyar dolarlık maden ihracatıyla krizden pozitif yönde ayrışan ülkeler arasında yer aldığına işaret etti.

Erdoğan, bu olumlu tablo karşısında hedef yükselterek madenlerin katma değerli uç ürünler olarak ihracı konusuna odaklanıldığını anlatarak, yüksek teknolojili ürünlerin temel bileşenleri olan nadir elementlerin üretimini de ilk öncelik olarak belirlediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi halihazırda dünyadaki nadir elementlerin üretimi ve bunların nihai ürüne dönüştürülmesi çalışmalarının yüzde 95'i Çin'de gerçekleştirilmektedir. Son dönemdeki gelişmeler sebebiyle bu ürünlerin üretimi ve tedarikinde sorunlar çıkmış, fiyatlarında da fahiş artışlar yaşanmıştır. Teknoloji bağımsızlığının ayrılmaz bir parçası olan madenlerin üretimi ve nihai ürüne dönüştürülmesi hususunda yeni bir adım atıyoruz. Geçmişte türlü kampanyalarla, türlü engellemelerle, türlü zorluklarla ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Ülkemizin önemli nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova, dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanıdır. Şimdi burada ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir üretim tesisi kuruyoruz. Deneme üretimi sonuçlarının ardından endüstriyel tesis yatırımına hemen başlıyoruz. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada yıllık 570 bin ton cevher işleyerek 10 bin ton nadir toprak oksitleri, 72 bin ton barit, 70 bin ton florit ve 250 ton toryum üretimi gerçekleştirmektir. Türkiye'nin 2053 vizyonu bakımından hayati öneme sahip bu projenin, şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

(Sürecek)

