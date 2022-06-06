Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, son dönemde ülkeye ilave kaynaklı girişi sağlayacak pek çok girişimde bulunduklarını belirtti.

Bunların bir kısmının fiilen şu anda işlediğini, bir kısmında prensipte anlaştıklarını ve mekanizmalarını kurduklarını, bir kısmında ise görüşme safhasında olduklarını ifade eden Erdoğan, bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan milletin her kesiminin gelir kaybını telafi edecek çalışmaları tüm bu makro adımlarla destekleyerek programı uygulamayı sürdürdüklerini vurguladı.

Dün açıkladıkları Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday ve arpa alım fiyatlarının çiftçilere verdikleri desteğin bir işareti olduğunu belirten Erdoğan, "Memurlarımızın tamamına teşmil ettiğimiz ek gösterge artışıyla çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız." diye konuştu.

- "Herkesin hakkını almasını temin edeceğiz"

Erdoğan, yılbaşında ise tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek, herkesin hakkını almasını temin edeceklerini belirterek, "Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek, destek miktarlarını güncelleyerek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine de izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin bu zorlu dönemde de çalışmalarının merkezinde yer almaya devam edeceğini ifade eden Erdoğan, "Çalışmaları birlikte yürüttüğümüz Hazine Maliye Bakanımız ve ekonomi yönetimimizle beraber programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Sel önünden kütük kapma peşindeki fırsatçıların takdirini ise milletimize bırakıyoruz." dedi.

- 3600 ek gösterge düzenlemesi

Konuşmasında kabine çalışmalarıyla bağlantılı bazı hususları da paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, memurların ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis'in takdirine sunacak safhaya getirdiklerini bildirdi.

Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmenlere, polislere, sağlık çalışanlarına ve din görevlilerine ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkarma sözü verdiklerini hatırlatan Erdoğan, ancak sadece bu kesimler için yapılacak bir ek gösterge artışının, memurlar arasında adaletsizliğe yol açacağını ve hiyerarşik dengeyi de bozacağını gördüklerini aktardı.

Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bunun için şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3 bin 600 ek göstergeye yükseltilecektir. Bunun yanında genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergeleri de 2 bin 200'den 3 bine çıkartılacaktır.

Ek gösterge düzenlemesi, memurlarımızın mevcut maaşlarında küçük de olsa bir artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Somut örnek verecek olursak, ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 lira ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 lira ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır.

Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutarlar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Yapılan artışlar elbette halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır."

Erdoğan, mülki idari amirleri başta olmak üzere yaptıkları iş ile özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici bir düzenlemeyi de bu kapsamda gerçekleştireceklerini açıklayarak, ek gösterge düzenlemesinin memurlara, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

- 6. Yargı Paketi

Erdoğan, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğini güçlendirmek için kesintisiz bir şekilde sürdürdükleri reformların yeni bir paketini daha Meclis'in takdirine sunduklarını söyledi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile millete taahhüt ettikleri 6. Yargı Paketi'nin 24 maddeden oluştuğunu ve toplam 10 kanunda değişiklik yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Teklifte hakim ve savcı yardımcılığı sistemi getirilerek, 3 yıllık bir temel eğitim, görev ve son eğitim sürecinin yani teori ile pratiğin meczinin ardından bu unvanların kazanılması öngörülüyor. Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler, hukuki sorunlar ile uyuşmazlıkların niteliklerine önemli noktada ciddi değişimler getiriyor. Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta çırak ilişkisi yoluyla kıdemli meslektaşları tarafından yetiştirilerek göreve hazırlanmaları hedefleniyor. Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az 3 meslek içi eğitim programına katılma mecburiyeti getirilerek yargının insan kaynağı kalitesi güçlendiriliyor. Hakimler Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu programlarının en geç 2 yılda bir yerinde denetimi sağlayacak şekilde hazırlanması sağlanıyor."

Erdoğan, Noterlik Kanunu'nda yapılacak düzenlemede tıkanma yaşanan noter atamalarının hızlandırılması yanında bu meslek grubuna tapu siciline şerh koyma ve taşınmaz satış sözleşmesi yapma yetkilerinin verilmesi hususlarının yer aldığını söyledi.

"Türk Ceza Kanunu'nun fiyatları etkileme suçuna verilen hapis cezasının alt ve üst sınırı artırılarak stokçulukla mücadelenin daha etkin yürütülmesine katkıda bulunuluyor." diyen Erdoğan, yargı paketinin ülke, millet ve yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.

- Yalıtımlı konut sayısını artırma çalışması

Erdoğan, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında enerji verimliliğine büyük önem verdiklerini kaydederek, ülkedeki yapı stokunun önemli bir kısmının yalıtımsız olmasının, konutların ısıtılması ve soğutulmasında gereğinden fazla enerji kullanımına yol açtığının altını çizdi.

Yalıtımlı konut sayısını artırmak için yeni bir çalışma başlatacaklarını belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımıza binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranı ile kredi imkanı getiriyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına büyük bir yük düştüğünü dile getirerek, "Zira bunu başarmamız lazım." dedi.

Hem aile bütçesine hem devlet bütçesine olumlu katkısı olacağına inandığı bu paketle ilgili detayların ilgili bakanlıklarca kamuoyuna açıklanacağını belirten Erdoğan, çalışmanın ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

- "15 milyar liralık yeni bir paketi daha devreye alıyoruz"

Sosyal yardımlar konusunda da müjde veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 98 milyar liralık sosyal yardımla ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmuştuk. Bu yıl sosyal yardım bütçemizi ek programlarla daha da güçlendiriyoruz. Amacımız, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahının tüm kesimlerle paylaşılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda, Türkiye Aile Desteği Programı ile ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi daha devreye alıyoruz. Vatandaşlarımız bu yeni pakete, hem elektronik devlet hem de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden haziran ayının üçüncü haftasından itibaren başvurabilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede bir yıl boyunca sürecek ödemelerin ilkinin Kurban Bayramı öncesi yapılacağını bildirerek, Türkiye Aile Desteği Programı'nın ülkeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Gelecek eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokullarına veya ana sınıflarına çocuklarını kaydettiren aileler için de bir destek programı oluşturduklarını belirten Erdoğan, "Bu program çerçevesinde, son bir yılda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının yardımlarından faydalanmış olan aileler, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın çocuklarını okullara kaydettirebilecektir. Anaokulu, Ana Sınıfı Yardım Programı'nın da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

