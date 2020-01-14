SPOR
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüp başkanlarını Külliye'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüp başkanlarını Külliye'de kabul etti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.01.2020 15:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği üyelerini Külliye'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüp başkanlarını Külliye'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyorDuyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyor
Arda Turan'dan son dakika açıklamasıArda Turan'dan son dakika açıklaması
Süper Lig'in yıldız futbolcularını ifşa ettiSüper Lig'in yıldız futbolcularını ifşa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kulüpler Birliği

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Moussa Sow'dan sürpriz transfer

Moussa Sow'dan sürpriz transfer

Mehmet Ekici'den müjdeli haber

Mehmet Ekici'den müjdeli haber

Galatasaray'da ayrılık!

Galatasaray'da ayrılık!

Yunus Akgün için karar verildi

Yunus Akgün için karar verildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Müjde! Süper Lig maçları şifresiz!

Müjde! Süper Lig maçları şifresiz!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sivas 90+7'de hayat buldu

Sivas 90+7'de hayat buldu

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüp başkanlarını Külliye'de kabul etti

Erdoğan, kulüp başkanlarını kabul etti

Arda Turan, Mino Raiola ile görüştüğü haberini yalanladı

Arda Turan'dan son dakika açıklaması

Süper Lig'in yıldız futbolcularını ifşa etti! Ünlü futbolcunun nişanlısı çıldırdı

Süper Lig'in yıldız futbolcularını ifşa etti

Servet Yardımcı'dan UEFA itirafı: Bu bir hataydı

Servet Yardımcı'dan UEFA itirafı

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda "Altınordu modeli"

Çalıştayda "Altınordu modeli"

Konyaspor-Bursaspor maçında kavga çıktı

Maçta ortalık karıştı! Aykut Kocaman çıldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.