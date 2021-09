Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu: (2)

MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye diz çöktürmek için yıllardır çırpınanların heveslerini kursaklarında bırakarak 2023 hedeflerimize yürüyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada on milyonlarca insanın iç çatışma, siyasi istikrarsızlık, sosyal huzursuzluk ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle yerinden yurdundan edildiği bir dönemde devletin tüm imkanlarını vatandaşların emrine sunduklarını belirterek, "Sadece kendi vatandaşlarımızın güvenliğini teminle ve ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmedik. Ülkemize sığınan milyonlarca mağdura da kucak açtık." diye konuştu.

Mersin'in bu büyük kardeşlik ve insanlık örneğinin yükünü en çok çeken illerden biri olduğunu belirten Erdoğan, bir dönem terörden, bir dönem güney komşularından kaynaklanan büyük göç yüküne rağmen Mersin'in, kalbini ve kollarını mazlumlara açan onurlu duruşundan asla taviz vermediğini ifade etti.

Tarih boyunca her kesimden, her inançtan, her meşrepten insanı bağrına basan Mersin'in bugün de kendine yakışanı yaptığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii Türkiye, üzerine yıkılan bu ağır sorumluluğu tek başına ilanihaye taşıyacak değildir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bu konuda yük paylaşması gereken çevrelerin artık daha gerçekçi ve somut adımlar atmasının vakti gelmiştir. Biz kardeşliğimizin, insanlığımızın gereğini yaptık, yapmayı sürdürürüz. Daha önce Irak'ta, ardından Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da şimdi de Afganistan'da yaşanan trajediler, bütün bunlar karşısında bizim kadar ilkeli duruş sergileyen ve fedakarlık yapan hiçbir ülke yoktur. Ama bu hasletimizi kendi güvenlik ve refah bencilliklerinin bekçiliğine dönüştürmeye kalkanların istismar aracı haline gelecek de değiliz. Önümüzdeki dönemde daha adil ve hakkaniyetli yük paylaşımı için gereken girişimleri yerine getirmeye devam edeceğiz."

-"2053 vizyonu, 2071 vizyonu, demeye devam ediyoruz"

Mersinli'nin hakkını, hukukunu kimseye yedirmeyeceklerini, fedakarlığını ve yüce gönüllülüğünü kimsenin görmezden gelmesine izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Şunu bilin, Akdeniz'de elde ettiğimiz kazanımlara sahip çıkarak Mersin'in bölgede zaten zirvede olan yıldızını daha da yükseğe çıkarmak için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz." dedi.

Erdoğan, daha çok üreten, daha çok kazanan, daha çok büyüyen ve daha çok gelişen bir Mersin için durup dinlenmeden çalışacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her ne kadar birileri hala büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ilerlediğimizi görmeye yanaşmasa da biz milletimizle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Türkiye'ye diz çöktürmek için yıllardır çırpınanların heveslerini kursaklarında bırakarak 2023 hedeflerimize yürüyoruz. Milletimize tek vaatleri eski Türkiye'yi yeniden hortlatmak olanların tersine biz '2053 vizyonu, 2071 vizyonu' demeye devam ediyoruz. Bay Kemal rahatsız oluyor. Varsın olsun. Bay Kemal'e şunu söylemek lazım, bu ülkede senin bir dikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı? Biz eserlerimizle övünüyoruz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz bunların sadece sözünü etmekle kalmıyor eser ve hizmet siyasetimizle adım adım taşlarını da döşüyoruz."

Erdoğan, Mersin'in, Türkiye için kritik bir dönüm noktası olan bu kutlu yolda daha güçlü destek vereceğine inandıklarını belirterek, "2023 inşallah bir dönüm noktası olacak. 'Büyük ve güçlü Türkiye' derken bu ifadeyi içi boş bir siyasi slogan olarak söylemiyoruz. Bu iddiamızı geçtiğimiz 19 yılda her alanda ülkemize kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet siyasetiyle, altyapısıyla bunun üzerine bina ediyoruz." diye konuştu.

- Hizmetler

Mersin'in bu dönemde Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş eserlere ve hizmetlere kavuştuğunu belirten Erdoğan, son 19 yılda Mersin'e 38 milyar lira yatırım yapıldığını kaydetti.

Erdoğan, eğitimde 5 bin 617 adet yeni derslik ve toplam 61 spor tesisi inşa ettiklerini, Tarsus Üniversitesi'ni kurduklarını, yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 726 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını ve sosyal yardımlarda Mersinli ihtiyaç sahibi vatandaşları 7 milyar liralık kaynakla desteklediklerini söyledi.

Sağlıkta 15'i hastaneden oluşan toplam 47 sağlık tesisi inşa ettiklerini, Mersin'i 1.300 yataklı şehir hastanesiyle buluşturduklarını aktaran Erdoğan, şehir hastanesi standardındaki 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi'nin yapımının devam ettiğini, aralarında 200 yataklı Mezitli Devlet Hastanesi'nin de bulunduğu 6 sağlık tesisinin plan, proje ve ihale çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Mersin'de 3 bin 890 toplu konutu sosyal donatısıyla birlikte vatandaşın istifadesine sunduklarını belirten Erdoğan, 945 konutun yapımına devam ettiklerini, dar gelirli vatandaşlar için Mezitli'de 262, Mut ikinci etapta 324 konut yaptıklarını, Mezitli'deki konutları yıl sonuna kadar hak sahibi vatandaşlara vereceklerini bildirdi.

Gülnar ilçesinde 205 konut, bir cami ve ticaret merkezinin inşasında sona gelindiğini ifade eden Erdoğan, Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 416 konut, 36 dükkan, cami ve ticaret merkezinin inşaatının sürdüğünü, bu konutları da yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

Mersin'de 4 millet bahçesi projesi olduğunu anımsatan Erdoğan, Mersin ve Muzaffer Yalçıntaş millet bahçelerinin açılışını yaptıklarını, Mezitli ve Aydıncık millet bahçelerinde de çalışmaları hızlandırdıklarını kaydetti.

Erdoğan, Mersin'i son 19 yılda 278 kilometre ilave bölünmüş yola kavuşturduklarını bildirdi.

