Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
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