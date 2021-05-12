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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

12.05.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

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