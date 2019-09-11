Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Rezil ettik' demişti! Otel ve bin 800 araçlık otopark yapılıyor

Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'Turizm Merkezi' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan yaylada bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise Doğal SİT Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla, 'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi' ilan edildi. Bu gelişmelerin ardından yayla için yasaya göre 2 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 21 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı. KAÇAK YAPILAR YÜKSELDİ Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası, her geçen gün doğal özelliğini yitirdi. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ve çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşma ile SİT ve Milli Park yasalarına muhalefetten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi, Ayder Yaylası’ndaki 290 yapıdan 158’i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alımı yoluyla açık ihaleye çıkıldı. Ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı. 5 ayrı koruma kararına rağmen kaçak yapıların yükseldiği Ayder Yaylası'nda TOKİ tarafından uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için 5 farklı yayla modeli hazırlandı. Uygulanacak modelde dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapıların yer alması öngörülüyor. Proje, kaplıca merkezi yıkılarak yerine kaplıca oteli ile yer altına otopark yapımı ile başlayacak.

VALİ ÇEBER: 1800 ARAÇLIK OTOPARK YAPILACAK Rize Valisi Kemal Çeber, Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm projesi uygulanacağını belirterek, "Kentsel dönüşümle 1800 araçlık otopark inşaatı planlanıyor. Yaptığımız otoparkın üstü de yemyeşil olacak, insanlar otoparktan indiği zamanda seyir terasları gibi o güzellikleri görecekler. Ayder'in girişinde ilk olarak 'otoparktan başlayalım' dedik. Gidenler hem trafik sıkıntısı çekmesin, yapacak olduğumuz şeyin emareleri orada görülsün hem de hazine arazileri daha yoğunlukta olduğu için en sağlıklı başlama yeri olduğunu düşündük. Ondan sonra da bir değişiklik olmazsa termal otelin bulunduğu bölüm ticari alanlardan başlayacağız. Sonra 3-4 etaplık bir proje halinde hepsini tamamlayacağız" dedi. '3 YILDA TAMAMLANACAK' Projenin kolay olmadığını ancak 3 yıllık süreçte tamamlanmasının hedeflendiğini de kaydeden Vali Çeber, "Hala arkadaşlarımız teknik anlamda hem zemin hem binaların şekli hem binaların oturumu hem alanların kullanımı şeklinde çalışmalara devam ediyor. Bu çok kolay bir iş değil. Oradaki mekan sahiplerinden tutun da yerli bizim hemşehrilerimize kadar, ondan sonra bu işi ticari anlamda şekillendirecek arkadaşların fikirleri alınıyor. Mevzuat üzerine bunlar oturtulmaya çalışıyor varsa bir mevzuat değişikliği bunun üzerinde çalışılıyor ama 3 yıllık bir süreç sonunda bunu tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK' Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de, katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında, Ayder Yaylası ile ilgili, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm, değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım" değerlendirmesinde bulunmuştu. AYDER YAYLASI Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, bin 350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal, iç, kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor. Ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların tamamı da kaldırılmıştı. (DHA)



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