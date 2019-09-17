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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi anları böyle izledi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.09.2019 18:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez şampiyon olarak milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca, Kayaalp'in final mücadelesini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile izlerken çekilmiş fotoğrafına da yer verdi.

TELEFONLA DA TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonluk maçının ardından milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak şampiyonluğunu kutladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası

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