YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz"

06.09.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördükleri eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, Twitter hesabından Türkiye'nin eğitim alanındaki başarılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye'nin okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında ise puan artırmada birinci ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu bilgiler yer aldı:

"Türkiye, PISA 2018 uygulamasında matematik ve fen alanlarında ortalama puanını en çok artıran ülke oldu.

PISA 2018'de Türkiye'nin matematik ve fen alanlarındaki ortalama puanları, 2003 yılından bu yana PISA uygulamalarındaki en yüksek düzeyine ulaştı.

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019 sonuçlarına göre Türkiye, matematik ve fen alanlarında tarihinde ilk kez 500 puan alan ölçek orta noktasının üzerine çıktı."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mesleği yapmayana kız vermiyorlarBu mesleği yapmayana kız vermiyorlar
PARTNER Ünlü iş insanının oğlu kabusu yaşadı! Küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlu kabusu yaşadı! Küçük dilini kestiler
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den, ABB Başkanı Yavaş'a su tepkisi:AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den, ABB Başkanı Yavaş'a su tepkisi:

Ankara Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
12:52
İkindi
16:29
Akşam
19:20
Yatsı
20:41

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazartesi

Aker Eczanesi
Cankaya
Hattuşa Güliz Eczanesi
Cankaya
Karakoyunlu Eczanesi
Cankaya
Mimoza Eczanesi
Cankaya
Özeren Eczanesi
Cankaya
Turunç Eczanesi
Cankaya
Uydukent Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı kararı ile 6 fakültenin adı değişti

Cumhurbaşkanı kararı ile 6 fakültenin adı değişti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Muhammet Demir ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Muhammet Demir ile anlaştı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.