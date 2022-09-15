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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara resen soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara resen soruşturma başlatıldı

15.09.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara resen soruşturma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren video paylaşımları nedeniyle harekete geçti.

Paylaşımlara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatan Başsavcılık, videoları çeken veya yayınlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.

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