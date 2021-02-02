YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın döneminde "destek" paylaşımı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın döneminde "destek" paylaşımı:

02.02.2021 12:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sağlıktan sosyal desteklere kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olacak adımlar attık. Bu mücadelede esnafımızın, sanatkarımızın, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlıktan sosyal desteklere kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olacak adımlar attık. Bu mücadelede esnafımızın, sanatkarımızın, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı grafikli paylaşımda, salgın döneminde verdikleri desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında, "Sağlıktan sosyal desteklere kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olacak adımlar attık. Bu mücadelede esnafımızın, sanatkarımızın, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Salgına karşı hep birlikte topyekun bir seferberlik yürüttük." başlıklı grafiğe de yer verdi.

Grafikte, salgın sürecinde, sosyal destek kapsamındaki tüm ailelere ilave nakdi yardım yapıldığı, kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletildiği, ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği verilmeye başlandığı, salgın şartlarına rağmen 16 milyon turist sayısına ulaşıldığı, belirli sektörler için vergi yükümlülüklerinin ve SGK prim ödemelerinin 6 ay ertelendiği hatırlatıldı.

Esnafa destek ve kira yardımı kapsamında 5 milyar liranın üzerinde nakdi destek, sosyal koruma kalkanı kapsamında çeşitli kesimlere 49 milyar lira hibe verildiği anımsatılan grafikte, ihracatçılara da 2,4 milyar lira destek ödemesi yapıldığı belirtildi.

Grafikte, ayrıca KDV oranlarının bazı sektörlerde yüzde 1'e, bazılarında ise yüzde 8'e indirildiği, vergi borçlarına yapılandırma imkanı getirildiği, 2020'de yüzde 50 ve üzerinde ciro kaybı yaşayan işletmelere kayıplarının yüzde 3'ü kadar hibe verildiği ve yaklaşık 650 bin emeklinin maaş ödemesinin 1500 liraya yükseltildiği bilgileri de paylaşıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:24
Sabah
07:49
Öğle
13:07
İkindi
15:50
Akşam
18:15
Yatsı
19:36

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Baştürk Eczanesi
Cankaya
Beyza Eczanesi
Cankaya
Erguvan Eczanesi
Cankaya
Esin Kuranel Eczanesi
Cankaya
Güner Eczanesi
Cankaya
Gürbüzer Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

ASKİ ve Ankara Kent Konseyi su tasarrufu için iş birliği yapacak

ASKİ ve Ankara Kent Konseyi su tasarrufu için iş birliği yapacak

Pursaklar’da spor altyapısı 2020 yılındaki yeni yatırımlarla güçlendi

Pursaklar’da spor altyapısı 2020 yılındaki yeni yatırımlarla güçlendi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu:

Keçiören Belediye Başkanı Altınok özel çocukların sinema keyfine ortak oldu

Keçiören Belediye Başkanı Altınok özel çocukların sinema keyfine ortak oldu

GRAFİKLİ - Mutasyonlu Kovid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi arttı

GRAFİKLİ - Mutasyonlu Kovid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi arttı

İzmir ve Aydın'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor

İzmir ve Aydın'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.