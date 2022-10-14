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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

14.10.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in (30) babası Şahap Sert ile telefonda görüştü.

Uzman Çavuş Sert'in naaşını karşılamak için Kahramanmaraş Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un telefonundan Şahap Sert ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı aileye sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başımız sağolsun. Şehitlerimiz biliyorsun peygamberimize komşu. Rabbim cennetinde buluştursun. Allah sizleri de cennetiyle mükafatlandırsın inşallah." dedi.

Şehit babası Şahap Sert ise 3 erkek 2 kız çocuğu olduğunu belirterek, "3'ü de askere hazır Cumhurbaşkanım. Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sen yola devam et Sayın Cumhurbaşkanım." dedi.

Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi

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