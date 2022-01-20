Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaş müjdesi Niğde'de muhtarları sevindirdi

NİĞDE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtar maaşlarına zam yapılacağını açıklamasını Niğde'deki muhtarlar sevinçle karşıladı.

Niğde Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara çok önem verdiğini söyledi.

Muhtarlıkların 1924 yılında çıkan kanunla yönetildiğini aktaran Yamaner, Erdoğan'ın muhtarlara, 19 Ekim Muhtarlar Günü, kimlik kartları, silah ruhsatı almada harçlarının kaldırılması, ödeneklerin düzenlenmesi ve sosyal güvenceler gibi birçok imkan sağladığını vurguladı.

Yamaner, bundan dolayı Erdoğan'a teşekkür ettiklerini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız yeni kanunlar çıkaracak, bunlar da çıktığı zaman muhtarlık müessesesi daha güzel olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanımıza, muhtar ödeneklerinin asgari ücret seviyesine yükselttiği için de muhtar arkadaşlar adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehitler Mahallesi Muhtarı Fatih Kılıç ise "Muhtar hizmet eden, mahallesinin gözü kulağı olan kişidir. Muhtara sahip çıkmak gerekir. Muhtar, demokrasinin temel taşıdır. Cumhurbaşkanımıza yaptığı desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

