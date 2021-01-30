Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararıyla bazı alanlarda ilan edilen turizm merkezleri iptal edilirken, bazı turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma gelişim bölgelerinin sınırları yeniden belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı "Bazı Alanlarda İlan Edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin İptali, Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi ile İsim ve Statülerinin Değiştirilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, iptal edilen turizm merkezleri şunlar:

"Bolu Karacasu Termal Turizm Merkezi, Giresun Aksu Turizm Merkezi, Isparta Merkez Gülpark Turizm Merkezi, Manisa-Demirci-Hisar Termal Turizm Merkezi, Manisa-Kula-Emir Termal Turizm Merkezi, Ordu-Fatsa-Çerkezler Turizm Merkezi, Trabzon Araklı Pazarcık Yaylası Turizm Merkezi ve Trabzon Araklı Yeşilyurt Yılantaş Yaylası Turizm Merkezi."

Karar ile Nevşehir Kozaklı Termal Turizm Merkezi, Sakarya Akyazı Kuzuluk Termal Turizm Merkezi, Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve Ordu Bolaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi.