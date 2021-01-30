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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

30.01.2021 06:43 | Son Güncelleme:
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8 turizm bölgesi iptal edilirken, 4 turizm merkezi ile 4 kültür ve turizm koruma gelişim bölgesinin sınırları yeniden belirlendi - Niğde'de bazı taşınmazların Kentsel Yenileme Projesi kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildi - Nevşehir'in 3 ilçesindeki emniyet amirlikleri, ilçe emniyet müdürlüğüne dönüştürüldü

Cumhurbaşkanı kararıyla bazı alanlarda ilan edilen turizm merkezleri iptal edilirken, bazı turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma gelişim bölgelerinin sınırları yeniden belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı "Bazı Alanlarda İlan Edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin İptali, Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi ile İsim ve Statülerinin Değiştirilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, iptal edilen turizm merkezleri şunlar:

"Bolu Karacasu Termal Turizm Merkezi, Giresun Aksu Turizm Merkezi, Isparta Merkez Gülpark Turizm Merkezi, Manisa-Demirci-Hisar Termal Turizm Merkezi, Manisa-Kula-Emir Termal Turizm Merkezi, Ordu-Fatsa-Çerkezler Turizm Merkezi, Trabzon Araklı Pazarcık Yaylası Turizm Merkezi ve Trabzon Araklı Yeşilyurt Yılantaş Yaylası Turizm Merkezi."

Karar ile Nevşehir Kozaklı Termal Turizm Merkezi, Sakarya Akyazı Kuzuluk Termal Turizm Merkezi, Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve Ordu Bolaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi.

İzmir Balçova Termal Turizm Merkezi ile İzmir İnciraltı Termal Turizm Merkezi'nin sınırları da daraltma ve sınır aktarımı yapılmak suretiyle yeniden tespit edildi.

Hatay Samandağ Turizm Bölgesi'nin adı ve statüsü Hatay Arsuz Samandağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak değiştirilirken, sınırları da yeniden düzenlendi.

Bursa Uludağ II. Gelişim Bölgesi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin sınırları da genişletme yapılmak suretiyle yeniden belirlendi.

- Acele kamulaştırılma kararı

Cumhurbaşkanı kararı ile Niğde'nin merkez ilçe sınırları içerisinde 3 Mart 2020 tarihinde ilan edilen yenileme alanı kapsamındaki bazı taşınmazların Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Niğde Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

- 3 ilçedeki emniyet amirlikleri emniyet müdürlüğüne dönüştürüldü

Resmi Gazete'deki bir başka karar ile Nevşehir'in Acıgöl, Derinkuyu ve Kozaklı ilçelerindeki emniyet amirlikleri, ilçe emniyet müdürlüğüne dönüştürüldü.

Ayrıca Samsun'un Canik ilçesine bağlı Fındıcak Mahallesi'nin Tekkeköy ilçesine bağlanmasına karar verilirken, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilkent ve Osmanlı mahalleleri ile Şehitkamil ilçesi İncilikaya Mahallesi arasındaki iki ilçe sınırı da yayımlanan kroki ile tespit edildi.

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