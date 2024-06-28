Cumhurbaşkanı nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Cumhurbaşkanı kelimesi gerek günlük konuşmalarda gerekse mesajlaşmalarda karşımıza çıkan sözcüklerden biri olmaktadır. Bu kelime cümle içerisinde genellikle isim görevini üstlenmektedir. Cumhurbaşkanı sözcüğünün yazım stilinde yaygın olarak yazım hatası yapılmaktadır. Bu hataların düzeltilebilmesi için Türk Dil Kurumunun oluşturduğu online hizmet sunan TDK sözlükleri sayfası ziyaret edilmektedir. Bu sayfa aracılığı ile kullanıcılar kelime sorgulatma işlemini gerçekleştirebilmektedir.

Cumhurbaşkanı nasıl yazılır?

Cumhurbaşkanı sözcüğü yazım stilinde sıklıkla hataya düşülen kelimelerden biridir. Kelimelerin yazımı hususunda en doğru bilgilere ulaşmanın yolu sözlük sitelerinden yararlanmaktır. Bu noktada en iyi çözüm, sözcüklerin hem yazımı hem söylenişi hem de anlamları açısından kullanıcılara doğru bilgiler sunan TDK sözlük sitesine bakmaktır. Bu site üzerinden cumhurbaşkanı yazımı ile alakalı en güncel verilere hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilmek mümkündür.

Kelimelerin yazım şekli kadar hangi anlamlarda kullanıldığını da çok iyi bilmek ve öğrenmek gerekir. Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlük sayfası aracılığı ile sözcüklerin kaç manası olduğu bilgisine ulaşılabilmektedir. Bu bağlamda cumhurbaşkanı TDK’ye göre anlamı şöyledir:

(İsim) Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı; reisicumhur, cumhur reisi.

TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Cumhurbaşkanı sözcüğü birçok kullanıcı tarafından cümle içerisinde kullanılırken yanlış yazılmaktadır. Türk Dil Kurumunun meydana getirdiği yazım kurallarına göre kişi isimlerinden sonra veya önce kullanılan rütbe isimleri, unvanlar, lakaplar ve saygı sözlerinin her daim büyük harfle başlaması kuralı hâkimdir. Bu bilgilerden yola çıkıldığında cümle içerisinde cumhurbaşkanı kelimesinden sonra ya da önce herhangi bir kişi ismi belirtilmiyorsa bu kelimenin baş harfi küçük olarak kullanılabilmektedir. Ancak cumhurbaşkanı sözcüğünden sonra kişi ismi belirtilmişse bu kelimenin baş harfinin her zaman büyük harfle başlaması gerekmektedir.

Kelimelerin cümle içerisinde hatalı bir şekilde kullanılması, tüm metinde anlam kaymalarının görülmesine neden olabilmektedir. Bu yüzden sözcüklerin doğru yazımının öğrenilmesi son derece önemlidir. Buna göre cumhurbaşkanı doğru yazılışı şu şekildedir:

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (doğru kullanım)

cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (yanlış kullanım)





