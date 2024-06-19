SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan galibiyeti sonrasında Ay-yıldızlılar ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan galibiyeti sonrasında Ay-yıldızlılar ile telefonda görüştü

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.06.2024 00:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından soyunma odasında Ay-yıldızlı ekiple telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan galibiyeti sonrasında Ay-yıldızlılar ile telefonda görüştü

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yendi. Müsabakanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcularla telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Galibiyetin ardından yapılan görüşmede oyuncuların yanında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.

Milli takımı tebrik ederek sözlerine başlayan Erdoğan, "Mutluluklar diliyoruz. Bu maçtan sonra Portekiz maçı var. Mert'in attığı gol Türkiye'nin ve şampiyonanın en önemli golü sayılabilir" dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise "Başkanım, kısmet olursa sizi de maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada Ay-yıldızlıların gollerini atan oyunculardan Arda Güler'i de kutlayan Erdoğan, "Devamını da bekliyoruz. En güzel gollerinden biri de bu gol olacak" diye konuştu. Milli futbolcu ise "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım, devamı da gelecek" dedi.

90+7'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golünden de övgüyle bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kerem senin golünde tamamıyla akıl vardı. Kalecinin çıkışını iyi değerlendirdin. Böylece üçüncü golü bulduk. Tebrik ediyorum. Bütün takımın gözlerinden öpüyorum" şeklinde konuştu. Kerem Aktürkoğlu ise "Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.

Bakan Osman Aşkın Bak, konuşmanın son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bugün teknik direktörümüzün doğum günü, ona güzel bir hediye verdiler" diyerek Vincenzo Montella'nın doğum gününü hatırlattı. Montella "Daha güzel bir hediye alamazdım bugün" ifadelerini kullanırken, Erdoğan ise "Nice yıllara" diyerek İtalyan çalıştırıcının yeni yaşını kutladı.

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Grubumuzun diğer maçında Portekiz güldü!Grubumuzun diğer maçında Portekiz güldü!
Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!
Arda Güler'in attığı goldeki bilinmeyenleri anlattı! ''Topu ayağına bir aldı...''Arda Güler'in attığı goldeki bilinmeyenleri anlattı! ''Topu ayağına bir aldı...''
Anahtar Kelimeler:
euro 2024
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'in olağanüstü golü dünyada gündem oldu! "Ardaaa abi"

Arda Güler'in olağanüstü golü dünyada gündem oldu! "Ardaaa abi"

Arda Güler'in attığı goldeki bilinmeyenleri anlattı! ''Topu ayağına bir aldı...''

Arda Güler'in attığı goldeki bilinmeyenleri anlattı! ''Topu ayağına bir aldı...''

IBAN ve KDV için uyarı üstüne uyarı yapılmıştı: Binlercesi var, SGK'ya bildirildi

IBAN ve KDV için uyarı üstüne uyarı yapılmıştı: Binlercesi var, SGK'ya bildirildi

Bitlis'te feci kaza! AK Partili başkan hayatını kaybetti

Bitlis'te feci kaza! AK Partili başkan hayatını kaybetti

Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!

Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!

Arda Güler'den EURO 2024'te olağanüstü gol!

Arda Güler'den EURO 2024'te olağanüstü gol!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.