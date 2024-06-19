Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan galibiyeti sonrasında Ay-yıldızlılar ile telefonda görüştü

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yendi. Müsabakanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcularla telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Galibiyetin ardından yapılan görüşmede oyuncuların yanında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.

Milli takımı tebrik ederek sözlerine başlayan Erdoğan, "Mutluluklar diliyoruz. Bu maçtan sonra Portekiz maçı var. Mert'in attığı gol Türkiye'nin ve şampiyonanın en önemli golü sayılabilir" dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise "Başkanım, kısmet olursa sizi de maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada Ay-yıldızlıların gollerini atan oyunculardan Arda Güler'i de kutlayan Erdoğan, "Devamını da bekliyoruz. En güzel gollerinden biri de bu gol olacak" diye konuştu. Milli futbolcu ise "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım, devamı da gelecek" dedi.

90+7'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golünden de övgüyle bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kerem senin golünde tamamıyla akıl vardı. Kalecinin çıkışını iyi değerlendirdin. Böylece üçüncü golü bulduk. Tebrik ediyorum. Bütün takımın gözlerinden öpüyorum" şeklinde konuştu. Kerem Aktürkoğlu ise "Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.

Bakan Osman Aşkın Bak, konuşmanın son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bugün teknik direktörümüzün doğum günü, ona güzel bir hediye verdiler" diyerek Vincenzo Montella'nın doğum gününü hatırlattı. Montella "Daha güzel bir hediye alamazdım bugün" ifadelerini kullanırken, Erdoğan ise "Nice yıllara" diyerek İtalyan çalıştırıcının yeni yaşını kutladı.





