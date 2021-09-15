Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Azerbaycan can gardaşlığının sembollerinden olan Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Bakü'nün azatlığı için mücadele eden, başta Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

