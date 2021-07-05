Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde terör örgütü PKK tarafından katledilenleri andı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Başbağlar katliamı 28 yıldır dinmeyen bir acı yüreklerimizde. Hain terör örgütü tarafından şehit edilen 33 masum insanımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin sarsılmaz birliğine göz dikenlere karşı içeride ve dışarıda mücadelemiz devam edecek."
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