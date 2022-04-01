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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ramirez ile bir araya geldi

01.04.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ramirez ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Ramirez, Oktay'a Türkçe "Sayın Başkan Vekili" olarak hitap ederek, Türkiye'deki temaslarında çok içten ve dostane bir şekilde karşılandığını belirtti.

Türkiye'nin pandemiye karşı yürüttüğü başarılı mücadelesini takdirle karşıladıklarını vurgulayan Ramirez, cömert bir ülke olduğunu vurguladığı Türkiye'nin, Kolombiya'ya olan desteği için teşekkür etti.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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