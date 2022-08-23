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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünü kutladı

23.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "22 gün 22 gece... Duatepe'den Kocatepe'ye, oradan da İzmir'e... Şanlı zaferlerin müjdesine dönüşen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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