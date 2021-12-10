Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bugün İnsan Hakları Beyannamesi'nin kabul edilişinin 73. yıl dönümü. Daha adil bir dünya için insanlık onurunu korumak için hak, hukuk ve adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz