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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

10.12.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bugün İnsan Hakları Beyannamesi'nin kabul edilişinin 73. yıl dönümü. Daha adil bir dünya için insanlık onurunu korumak için hak, hukuk ve adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Fuat Oktay

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