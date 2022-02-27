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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, şehit asker için taziye mesajı

27.02.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, şehit asker için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'ye rahmet diledi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Halil İbrahim Çete'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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