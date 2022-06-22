Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, askeri araç kazasında şehit olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'de araç kazası sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Fatih Özkaya’ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.



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