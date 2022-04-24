YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "1915 olaylarına" ilişkin paylaşım:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "1915 olaylarına" ilişkin paylaşım:

24.04.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu tarihin acısı bize aittir ve hala kalbimizdedir. Ortak acımızı sürekli siyasileştirenler, ucuz ve basiretsiz siyasi kazanımlar elde etmenin peşindeler. Ama onlara asla geçit vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1915'te yaşanan olaylara ilişkin, "Bu tarihin acısı bize aittir ve hala kalbimizdedir. Ortak acımızı sürekli siyasileştirenler, ucuz ve basiretsiz siyasi kazanımlar elde etmenin peşindeler. Ama onlara asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Türkiye'yi sözde "soykırım" ile suçlayan devletlerin ortak yanının, hepsinin de son yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı şiddeti teşvik etmeleri ve terör örgütlerini desteklemeleri olduğuna dikkati çekti.

Bu ülkelerin, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki çeşitli etnik ve dini gruplar arasına nefret aşılamayı planlasa da başarılı olamadığını hatırlatan Altun, bunların bütün çabalarının, Osmanlı'yı içeriden çökertmek amacıyla iç bölünmeler yaratmak olduğunu vurguladı.

Bu ülkelerin, kendi azınlıklarını sistematik olarak haklarından mahrum bıraktığını anımsatan Altun, bunların, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki etnik ve kültürel zenginliğe karşı giriştikleri sabotaj ve provokasyon girişimlerinin, kendi azınlıklarını haklarından mahrum bırakma stratejilerinin bir parçası olduğuna işaret etti.

Birinci Dünya Savaşı'nın, en büyük acıları, emperyalist Avrupalı güçlerin saldırısına uğrayan toplumlara yaşattığının altının çizen Altun, savaş sırasında Balkanlar'da işlenen korkunç katliamlar ve suçların bu gerçeğin önemli bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Altun, şunları kaydetti:

"1915 olayları ve sonrasında yaşananlar da daha fazla güç ve toprak elde etme peşinde olan emperyalistlerin yürüttüğü bir savaşta, masum halkların yaşadığı acı ve ıstırap dolu, üzücü hadiselerden biridir. Acının bir rengi, dini ya da milleti olduğuna inanmıyoruz. Bu tarihin acısı bize aittir ve hala kalbimizdedir. Ortak acımızı sürekli siyasileştirenler, ucuz ve basiretsiz siyasi kazanımlar elde etmenin peşindeler. Ama onlara asla geçit vermeyeceğiz. Sevinçli anları da acı hatıraları da barındıran ortak ve onurlu tarihimiz, sahte siyasi krizlerin kaynağı değil, ortak geleceğimizi inşa etmenin temeli olmalıdır. Türkiye olarak bu vizyona bağlıyız ve Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirmek için çaba gösteriyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tarihteki acı hatıraları da anmak için mümkün olan her adımı attığını hatırlatan Altun, "Diğer taraftan bir insanlık trajedisini utanmadan siyasileştirmeye yönelik bütün girişimlere karşı da mücadele etmiştir. Biz, bu tür girişimleri asla kabul etmeyeceğiz ve her zaman bölgemizde barışı tesis etmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyorKaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor
İzmir'de inşaattan demir çalan 3 kişi tutuklandıİzmir'de inşaattan demir çalan 3 kişi tutuklandı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan kutlamalarıAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan kutlamaları
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Türkiye

Ankara Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazar

İmsak
04:18
Sabah
05:51
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:42
Yatsı
21:09
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutladı! "Biraz edep!"

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutladı! "Biraz edep!"

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.