SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev final: Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN karşı karşıya!

Türkiye basketbolunun iki devi Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya geliyor. Dusan Alimpijevic'in 'savaş' olarak nitelendirdiği bu önemli mücadele, basketbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev final: Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN karşı karşıya!

Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nın devleri, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için Sinan Erdem'de kozlarını paylaşacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası’nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği bu dev mücadele, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Beşiktaş GAİN ise, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko'ya boyun eğmişti. Bu sezonun ilk resmi maçında iki ezeli rakip, Cumhurbaşkanlığı Kupası için yeniden karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, yeni sezon öncesinde takımların form durumunu görmesi açısından da büyük önem taşıyor.

ALIMPIJEVIC 'SAVAŞ' OLARAK NİTELENDİRDİ

Cumhurbaşkanlığı Kupası nda dev final: Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN karşı karşıya! 1

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, maç öncesinde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Beko ile oynayacakları karşılaşmayı bir 'savaş' olarak nitelendirdi. Alimpijevic, "Bu sene Fenerbahçe ile üçüncü kez final oynayacağız. Koçların ve oyuncuların çok iyi bir iş çıkardığını biliyorum. Bu noktada olduğumuz için mutluyum. Açıkçası bu bizim için bir savaş. Tek maç için bir kupa almak çok zor ve önemli. Aynı zamanda Türk basketbolu için de önemli bir maç olacak." ifadelerini kullandı. Kaptan Yiğit Arslan da takım olarak bu önemli maça en iyi şekilde hazırlandıklarını ve kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kupası nda dev final: Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN karşı karşıya! 2

Fenerbahçe Beko cephesinde ise, koç ve oyuncuların maç öncesinde temkinli bir şekilde açıklamalar yaptığı gözlemlendi. Takımın hedefi, sezona kupayla başlamak ve moral depolamak. Yeni transferlerin de takıma katılmasıyla birlikte, Fenerbahçe Beko'nun daha da güçlendiği ve bu maçta favori olduğu düşünülüyor. Ancak Beşiktaş GAİN'in de sürpriz yapabilecek potansiyele sahip olduğu unutulmamalı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası finali, iki ezeli rakibin mücadelesine sahne olacak. Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN arasındaki bu kritik karşılaşma, yeni sezonun da habercisi niteliğinde. Basketbolseverler, nefes kesen bir mücadeleye tanık olacak. Kimin kupayı kaldıracağını ise, sahada gösterilecek performans belirleyecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadettin Saran'dan İrfan Can Eğribayat'a cevap!Sadettin Saran'dan İrfan Can Eğribayat'a cevap!
Anlaşma imza aşamasında! 100 milyon euro...Anlaşma imza aşamasında! 100 milyon euro...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Beşiktaş Basketbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.