Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev final: Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN karşı karşıya!

Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nın devleri, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için Sinan Erdem'de kozlarını paylaşacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası’nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği bu dev mücadele, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Beşiktaş GAİN ise, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko'ya boyun eğmişti. Bu sezonun ilk resmi maçında iki ezeli rakip, Cumhurbaşkanlığı Kupası için yeniden karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, yeni sezon öncesinde takımların form durumunu görmesi açısından da büyük önem taşıyor.

ALIMPIJEVIC 'SAVAŞ' OLARAK NİTELENDİRDİ

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, maç öncesinde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Beko ile oynayacakları karşılaşmayı bir 'savaş' olarak nitelendirdi. Alimpijevic, "Bu sene Fenerbahçe ile üçüncü kez final oynayacağız. Koçların ve oyuncuların çok iyi bir iş çıkardığını biliyorum. Bu noktada olduğumuz için mutluyum. Açıkçası bu bizim için bir savaş. Tek maç için bir kupa almak çok zor ve önemli. Aynı zamanda Türk basketbolu için de önemli bir maç olacak." ifadelerini kullandı. Kaptan Yiğit Arslan da takım olarak bu önemli maça en iyi şekilde hazırlandıklarını ve kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Fenerbahçe Beko cephesinde ise, koç ve oyuncuların maç öncesinde temkinli bir şekilde açıklamalar yaptığı gözlemlendi. Takımın hedefi, sezona kupayla başlamak ve moral depolamak. Yeni transferlerin de takıma katılmasıyla birlikte, Fenerbahçe Beko'nun daha da güçlendiği ve bu maçta favori olduğu düşünülüyor. Ancak Beşiktaş GAİN'in de sürpriz yapabilecek potansiyele sahip olduğu unutulmamalı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası finali, iki ezeli rakibin mücadelesine sahne olacak. Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN arasındaki bu kritik karşılaşma, yeni sezonun da habercisi niteliğinde. Basketbolseverler, nefes kesen bir mücadeleye tanık olacak. Kimin kupayı kaldıracağını ise, sahada gösterilecek performans belirleyecek.