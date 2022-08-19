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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi

19.08.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Muhafız Alayı Bandosu, nöbet değişimi gösterisi yaptı.

Gösteri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde, Muhafız Alayı Bandosu konseriyle başladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden askerler de yer aldı.

Gösterinin ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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