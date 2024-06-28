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Cumhuriyet Bayramı’nda nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
25.06.2024 19:26
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Dilimizi meydana getiren kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz etmek ve doğru bir şekilde yazıya dökmek oldukça önemlidir. Kelimelerin yazımında imla hatası yapıldığında manasında değişimler ve anlam kaymaları gibi olumsuz durumlar söz konusu olabilmektedir. Pek çok kullanıcı tarafından yazım hatası yapılarak kullanılan sözcüklerden biri Cumhuriyet Bayramı’nda kelimesidir. Peki, Cumhuriyet Bayramı’nda nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Cumhuriyet Bayramı’nda nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Cumhuriyet Bayramı, her sene 29 Ekim tarihinde kullanan önemli bir bayram olarak bilinmektedir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyet'in ilan edildiği tarihi işaret eden bu bayram, her yıl düzenli olarak büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Cumhuriyet Bayramı’nda sözcüğü yazıya aktarılırken çoğunlukla hatalı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yazım hatalarını gidermek için TDK sözlükleri sitesinden faydalanılmaktadır.

Cumhuriyet Bayramı’nda nasıl yazılır?

Herhangi bir ülkenin ulusal manada kutlanan bayramları, milli bayram olarak tabir edilmektedir. Milli bayramlar dışında dini yönden büyük önem taşıyan bayramlar da bulunmaktadır. Cumhuriyet Bayramı ise hem milli hem de ulusal bayramlarımızdan biri olarak öne çıkmaktadır. Bu kelimenin yazım stilinde yaygın olarak yazım hatası görülmektedir. Cumhuriyet Bayramı’nda sözcüğünün yazımında sıklıkla hataya düşülmesinin ana nedenlerinden biri yazım kurallarına tam hâkim olunamamasından kaynaklıdır.

Kelimelerin, isimlerin doğru kullanımı konusunda çoğunlukla Türk Dil Kurumunun online sözcük aratma fırsatı veren sözlük sayfası ziyaret edilmektedir. Bu site üzerinden sözcüklerin nasıl yazıldığı, nasıl okunduğu ve ne anlama geldiği gibi bilgilere kolayca ulaşılabilmektedir. Bu bağlamda Cumhuriyet Bayramı’nda TDK’ye göre her daim baş harfleri büyük harfle başlaması gereken özel adlardan biridir.

TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Cumhuriyet Bayramı’nda bir özel gün olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel günlerin yazımı hususunda çeşitli yazım kuralları bulunmaktadır. Bu kuralların tamamı Türk Dil Kurumu tarafından meydana getirilen ve kullanıcılara en güncel bilgileri veren yazım kuralları başlığı içerisinde yer almaktadır. Cumhuriyet Bayramı’nda kelimesi, pek çok kullanıcı tarafından “cumhuriyet bayramında” ya da “cumhuriyet bayramı’nda” şeklinde yazılmaktadır. Ancak bu yazım stili TDK kapsamında bulunan bilgilere göre doğru değildir.

Yazım kuralları başlığında yer alan büyük harflerin kullanıldığı yerler alt başlığı içerisinde bayram, özel gün ya da dönemleri yazarken kelimelerin baş harfleri her zaman büyük olarak kullanılması gerektiği kuralı mevcuttur. Bu noktada Cumhuriyet Bayramı’nda kelimesi her zaman baş harfleri büyük olarak “Cumhuriyet Bayramı’nda” şeklinde kullanılmalıdır. Kelime sonuna gelen çekim eklerinin de ayrı yazılması gerekmektedir. Buna göre Cumhuriyet Bayramı’nda doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Cumhuriyet Bayramı’nda (doğru kullanım)
  • cumhuriyet bayramında – cumhuriyet bayramı’nda (yanlış kullanım)
    Express


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