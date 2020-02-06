"Cumhuriyetin Divası" Müzeyyen Senar'ı kızı Feraye Işıl anlattı:

Sesiyle milyonları etkileyen annesinin Atatürk hayranı olduğunu vurgulayan Işıl, "Annem Atatürk'e de şarkılar söylemiş. Atatürk ile yaşadıklarını zaman zaman anlatırdı. 'Atatürk'ün, kaşları kıvrık kıvrıktı. O kadar etkili gözleri vardı ki bakamıyordum.' derdi. O kadar yakından gördüğü için hiç aklından çıkmamış. Beraber bir fabrikanın açılış balosunda dans da etmişler. O anların fotoğrafını bulmayı çok isterdim." diye konuştu.

Evinin kapılarını AA muhabirine açan Işıl, yokluğuna hala alışamadığı annesini çok özlediğini söyledi. Bursa'da doğan annesinin daha çok İstanbul, İzmir ve Bodrum'da yaşamını sürdürdüğünü aktaran Işıl, Müzeyyen Senar ile ilgili hiçbir şeyi unutamadığını dile getirdi. Annesinin deli dolu yaşayan biri olduğunu anlatan Işıl, "Eski sanatçı dostlarına karşı çok vefalı bir insandı. Felç geçirenleri, yalnız yaşayanları ve hastaları hiç ihmal etmez, muhakkak ziyaret ederdi." dedi.

- "Yemek yapmayı ve dikiş dikmeyi çok severdi"

Işıl, felç olunca annesini yanına aldığını ve 9 yıl birlikte yaşadığını ifade ederek annesiyle ilgili karikatür ve çizimleri bulup adını verdiği odada muhafaza ettiğini aktardı. Annesi şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadığına değinen Işıl, şöyle devam etti:

"Annemin vefatından sonra daha çok duygulanıyorum, ağlıyorum. Onun sesi hep çınladığı sürece Müzeyyen Senar hiç ölmeyecek. Annemi hiç görmemiş sadece sesini duymuş 16-19 yaşlarında hayranları var. Annemin hiçbir şeyini kaçırmadan takip ediyorlar. Benim bilmediğim şeyleri bile görüp bana yolluyorlar. Annem çok ev hanımı bir kadındı. Yemek yapmayı, dikiş dikmeyi çok severdi. Yeni yemekler keşfetmeye bayılırdı. Karidesli içli köfte gibi yemekler yapar, insanları da şaşırtırdı."

Eskişehir Balmumu Heykeller Müzesi'nde annesinin de heykelinin olmasını istediğini vurgulayan Işıl, bu konuda girişimlerde bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını söyledi.

Işıl, kendisinin de geçmiş dönemde bir süre müzikle ilgilendiğine işaret ederek bazen konserlerde annesiyle şarkı söylediğini kaydetti.

- Müzeyyen Senar'ın hayatı

Hayatı boyunca yaklaşık 500 plak ve albüm yapan Senar, 1998'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 2006'da İzmir'deki evinde felç geçiren Senar, 8 Şubat 2015'te zatürre nedeniyle kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde 97 yaşında vefat etti.

