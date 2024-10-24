Cümle kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cümlenin eş anlamlısı

Cümle sözcüğü birçok farklı alanda kullanılan sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime ile aynı anlama sahip olan sözcükler, cümle eş anlamlısı olarak kabul edilmektedir. Cümle sözcüğü yerine aynı manaya gelen bir başka kelimenin kullanımı, herhangi bir anlam bozulmasına yol açmamaktadır. Dilimizi var eden kelimelerin anlamdaş karşılığını öğrenmek, kelime dağarcığımızın da genişlemesinde büyük bir etkendir.

Cümle kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Cümle kelimesi daha çok Türkçe derslerinde ve dil bilgisi konuları içerisinde karşımıza çıkan bir sözcüktür. Bu kelime ile benzer ya da aynı anlama sahip bir tane sözcük bulunmaktadır. Kelimelerin eş anlamlıları kadar hangi manalarda kullanıldığını da bilmek önemlidir. Sözcüklerin kaç anlamı olduğunu öğrenmenin en pratik yöntemi Türk Dil Kurumuna ait olan güncel Türkçe sözlük sayfasına bakmaktır. Buna göre cümle kelimesinin anlamları şöyledir:

(İsim/ Dil bilgisi) Bir düşünceyi, oluşu, hükmü, duyguyu ya da kılışı bir yargı durumunda anlatmak için çekimli fiil ile kullanılan sözcükler dizisi ya da tek başına kullanılan çekimli fiil; tümce.

(İsim/ Eskimiş) Dizge.

(Sıfat) Bütün.

(Zamir/ Eskimiş) Herkes.

Cümle kelimesi daha çok dil bilgisi alanında karşımıza çıkan bir sözcük olmakla birlikte “herkes” manasında da kullanılabilmektedir. Bu kelimenin kabul edilen bir tane anlamdaşı mevcuttur. Bu noktada cümlenin eş anlamlısı olan sözcük:

Tümce

Cümlenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dil bilgisinde yüklem, özne ve tümleçten oluşan kelimeler dizisi, cümle olarak tabir edilmektedir. Bu kelimenin kendisi kadar anlamdaş karşılığı da sıklıkla karşımıza çıkabilmektedir. Kelimelerin anlamdaş karşılıklarını cümle içerisinde kullanmak, cümlelerin çeşitlenmesinde büyük bir role sahiptir. Bu bağlamda cümlenin eş anlamlısı ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir: